Ljubljanski plakat, ob katerega se je obregnil tudi britanski neonacist #video #foto

Plakat je na spletu v nekaj dneh postal viralen in povzročil pravi vihar. Na njem je fotografija gole ženske, po kateri segajo roke, ki pa niso roke temnopoltih, ampak so le na črno prebarvane roke belopoltih. Prav to so spregledali številni spletni komentatorji in plakate, ki bodo na ogledu do 20. maja, označili za rasistične. Plakatna akcija je sicer del Festivala performansa, ki do sobote poteka v Ljubljani in naslavlja sovražni govor.

Britanski neonacist mu je dal pospešek

Plakat je viralni pospešek v tujino dobil, ko ga je na svojem profilu na Twitterju objavil britanski neonacist in politični aktivist Mark Collett, ki mu sledi več kot 40 tisoč ljudi. Collett se je v tvitu spraševal, čemu je namenjen in kakšno sporočilo nosi. Zapis je končal s stavkom: "Tako močno nas sovražijo."

Plakat lahko Ljubljančani vidijo na 19 mestih po prestolnici. Foto: Ana Kovač Njegov zapis so uporabniki Twitterja delili več kot tri tisočkrat, pod ključnikom #hatebetter pa se je vsulo na stotine komentarjev iz različnih držav. Nekateri menijo, da gre za rasizem, večina pa, da gre za plakat proti rasizmu, saj so roke na črno le prebarvane. Tako naj bi plakat problematiziral predsodke, ki jih ima družba do temnopoltih.

Umetnica: Jaz sem gospodarica svojega užitka

A umetnica Katarina Stegnar je akcijo zastavila širše od rasizma. Kot lahko razberemo iz teksta na spletni strani festivala, gre pri umetniški akciji za odnos patriarhalne družbe do ženskega telesa.

Kot je zapisala umetnica, "regulacija ženske seksualnosti leži v jedru vseh patriarhalnih politik. Neodvisno od tega, ali se pogovarjamo o nošnji burk, prepovedi splava ali demonizaciji ženskega užitka. To se mora končati zdaj. Ne pomeni ne. Ne bom dovolila, da bi moje telo izrabljali za kakršnokoli politično agendo."

"Jaz ljubim svojega slovenskega fanta, ne glede na to, ali je črne, rumene, bele, rdeče ali mavrične barve," pravi umetnica. Foto: Matej Leskovšek

Kot je še zapisala, je (le) ona gospodarica svojega užitka. "Počela bom s svojim telesom, kar hočem, kjer hočem in s komerkoli hočem. Jaz ljubim svojega slovenskega fanta, ne glede na to, ali je črne, rumene, bele, rdeče ali mavrične barve."

Foto: Ana Kovač

Jaz sem gospodarica svojega užitka. Počela bom s svojim telesom, kar hočem, kjer hočem in s komerkoli hočem.

Jaz ljubim svojega slovenskega fanta, ne glede na to, ali je črne, rumene, bele, rdeče ali mavrične barve.



The regulation of female sexuality lies at the core of all patriarchal politics. Regardless of whether we are discussing the wearing of burkas, banning abortion or the demonization of female pleasure.

It ends now. No means no.

I will not allow my body to be exploited for any political agenda.

I am the mistress of my pleasure. I will do with my body as I please, where I please and with whomever I please.

Pri branju plakata ne moremo tudi mimo lanske naslovnice revije Demokracija (založba Nova obzorja, ki revijo izdaja, je v delni lasti stranke SDS). Na naslovnici je bila avgusta lani objavljena fotografija belopolte ženske, ki naj bi jo napadale temnopolte roke migrantov, na fotografiji pa napis "Z migranti v Slovenijo prihaja kultura posilstev".

Medijski inšpektorat je takrat ugotovil, da gre za sum storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po kazenskem zakoniku.

Foto: Mediaspeed

To ni prva aktivistična umetniška izjava Stegnarjeve. Tako je leta 2016 po nagrado Prešernovega sklada prišla s črno avbo na glavi.

V preteklosti je v znak upora proti dojemanju umetnikov kot zajedavcev državnega proračuna delila rumene Davidove zvezde z napisom "artist".

Tudi sicer se pri svojem delu večkrat loteva tem, s katerimi opozarja na nepravilnosti v družbi.

Stegnarjeva je sicer priznana igralka, je članica Slovenskega mladinskega gledališča, deluje pa tudi na neodvisni sceni.

Je članica več umetniških kolektivov, med drugim uspešnega kolektiva Beton Ltd., kjer nastopa skupaj z igralcema Primožem Bezjakom in Brankom Jordanom.