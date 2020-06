Protestniki v Londonu vandalizirali spomenik Churchilla: bil je rasist #foto #video

Gibanje za pravice temnopoltih pod sloganom "Black lives matter," se že več dni nadaljujejo tudi po Evropskih mestih. O večjem protestnem shodu poročajo iz Londona, kjer se je včeraj zbralo več tisoč ljudi. Protestniki so med drugim na spomenik nekdanjega britanskega premierja Winston Churchill zapisali, da je bil rasist. Demonstracije so se tekom dneva sprevrgle tudi v nasilje med policijo in protestniki. Osem policistov je bilo ranjenih in 12 ljudi aretiranih.

V Londonu so se tudi včeraj nadaljevali protesti zaradi smrti temnopoltega Georga Floyda, ki je konec maja umrl med aretacijo v Minneapolisu. Včeraj se je v britanski prestolnici zbralo več tisoč ljudi, ki so se sprehodili po ulicah Londona in nosili transparente v znak podpore proti policijskemu nasilju pod sloganom Black Lives Matter (Črna življenja so pomembna, op.p.).

Utrinki s Londonskih protestov:

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Protestniki napadli policijo

Mirne demonstracije so se na neki točki sprevrgle v nasilje med protestniki in policijo. Britanski mediji poročajo o protestnikih pred Ameriško ambasado v središču Londona, nekaj se jih je zbralo v Westminsterju in Downing Streetu. Sodelujoči so vzklikali slogane, ki pozivajo proti rasni nestrpnosti in policijskemu nasilju. Ko je policija poskušala umiriti množico, so se protesti sprevrgli v nasilje. Policisti so se poskušali ubraniti s ščiti.

Foto: Reuters

Na nemirne proteste se je odzval tudi britanski premier Boris Johnson. Kot je dejal, so se anti-rasistične demonstracije sprevrgle v nasilje. Na twitterju je zapisal, da imajo ljudje vso pravico protestirati mirno in ob upoštevanju socialnega distanciranja, vendar da pa nimajo pravice napadati policije. "Ti protesti so se sprevrgli v nasilje - gre za izdajo vzroka, ki ga podpira gibanje. Tisti, ki so odgovorni bodo za to odgovarjali," je dejal na svojem Twitterju.

Zrušili kip trgovca s sužnji

Protestniki so med drugim vandalizirali tudi spomenik nekdanjega britanskega premierja Winstona Churchilla, ki se nahaja na trgu Parliament Square. Protestniki so ime na njegovi spominski plošči prečrtali in dopisali, da je bil rasist.

Foto: Reuters

Zvečer se je nato zbrala skupina, ki je napise poskušala očistiti. O uničenju spomenika britanski mediji poročajo tudi iz Bristola. Množica je podrla kip Edwarda Colstona iz 17 stoletja. Colston je bil trgovec s sužnji. Porušen kip so nato odvrgli v pristanišče.