Protestniki v šoku: policistka trčila v semafor in padla s konja #video

Protesti proti rasizmu so v luči nedavne smrti 46-letnega temnopoltega Američana Georgea Floyda, ki je umrl zaradi policijskega nasilja, v soboto potekali v Londonu. Protesti so bili večinoma mirni, zvečer pa so pred Downing Streetom v Londonu posamezni demonstranti na policiste metali pirotehnična sredstva. Na spletu je veliko pozornosti požela policistka, ki je med omenjeno intervencijo trčila v semafor in padla s konja.

Potem ko je policistko zaradi trčenja v semafor vrglo iz sedla, je konj odjezdil naprej proti protestnikom. Glede na posnetke z družbenih omrežij bi lahko sklepali, da so policistko po padcu poteptali njeni kolegi na konjih, vendar se po poročanju tabloida TMZ to ni zgodilo.

Police officer hits traffic light while wild horse riding in #London.pic.twitter.com/Lpelbq8yH3 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 6, 2020

Policistka je ob trčenju v semafor izgubila zavest, vendar pa jo je čelada očitno obvarovala pred najhujšimi poškodbami. V bolnišnici so namreč k sreči ugotovili, da se ni resneje poškodovala. Po poročanju STA so londonski policisti na sobotnih protestih pridržali 14 ljudi, skupaj pa je bilo na demonstracijah ranjenih deset policistov.

Na protestu proti rasizmu v Berlinu več pridržanih

Med sobotnimi demonstracijami proti rasizmu in policijskemu nasilju v Berlinu v Nemčiji, na katerih se je zbralo več deset tisoč ljudi, pa je bilo po poročanju STA pridržanih 93 ljudi, ranjenih pa 28 policistov. Na Alexanderplatzu v središču nemške prestolnice se je po navedbah policije zbralo okoli 15 tisoč ljudi. Shod so po nekaj urah končali organizatorji, pozneje pa so protestniki metali kamne in steklenice na policiste, ki so pridržali moškega, ker je ta poškodoval policijsko vozilo.

Na protestih v središču Berlina se je včeraj zbralo 15 tisoč ljudi. Foto: Reuters

Skupaj je bilo pridržanih 93 ljudi, med drugim zaradi motenja posesti, upiranja, napada na uradno osebo ali nespoštovanja ukrepov, ki so bili uvedeni zaradi epidemije novega koronavirusa. Policisti so protestnike med shodom med drugim pozivali, naj upoštevajo priporočeno medsebojno razdaljo in nosijo zaščitne maske.

Od okoli 800 policistov na terenu jih je bilo poškodovanih 28, od tega so trije potrebovali bolnišnično oskrbo. Podobni shodi so v soboto potekali še v nekaterih drugih nemških mestih. V Münchnu se je zbralo okoli 20 tisoč ljudi, v Frankfurtu pa osem tisoč. Shodi so bili večinoma mirni, poroča STA.