Protestniki znova zavzeli ljubljanske ulice #foto

V Ljubljani so se že šesti petek zapored zbrali protestniki na kolesih. Tokrat so se ob 19.30 ustavili, sestopili s koles in sklenili obroč - ljudsko ograjo okrog parlamenta in vlade. Policija je sicer tudi danes z ograjo ogradila državni zbor.

Protestniki so nato s kredo na tla napisali ali narisali svoje sporočilo, nato so se odpravili peš do parlamenta. Protest so nadgradili še z eno akcijo, proti parlamentu so namreč odvrgli papirnate aviončke.

Ulice središča Ljubljane so protestniki popisali z različnimi gesli, na primer Stop korupciji, Narava ni vaša pa do pozivov k odstopu vlade oziroma premiera Janeza Janše. Organizatorji protestov so udeležence pozivali, naj pišejo izključno po tleh in ne po zidovih ali fasadah hiš. Protestniki, tudi ta petek se je zbrala precejšnja množica ljudi, so podobna gesla tudi vzklikali.

Ob današnjem svetovnem dnevu okolja, pa je bilo zopet slišati tudi glasno nasprotovanje izrinjanju nevladnih organizacij iz okoljskih upravnih postopkov.

Protestniki, ki izražajo nezadovoljstvo z vladnimi ravnanji, so zbrali tudi v drugih slovenskih mestih.

Foto: Bojan Puhek

Že popoldne je kak ducat oseb v dežju na Trgu republike pred parlamentom s kredami risalo po tleh. Tako so tudi testirali odzive policistov, ki so minuli petek nekatere protestnike obravnavali zaradi prekrška.

Ministrstvo za notranje zadeve je namreč pojasnilo, da se risanje po tleh s kredo šteje kot kršitev zakona o javnem redu in miru, ki v 13. členu določa, da je za pisanje ali risanje po zidovih ali drugih javno dostopnih krajih zagrožena globa.

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek