Po ulicah mest so se spet zapeljali kolesarski protestniki #foto #video

Tudi šesti petek zapored se je množica kolesarjev s transparenti, zvončki in hupami odpravila na ulice slovenskih mest. Policisti, ki so pretekle proteste spremljali večinoma mirno in zagotavljali varnost, pa so danes pisali globe in popisovali ljudi, ki imajo ob sebi transparente z domnevno žaljivimi vsebinami, poroča Dnevnik.

Vseslovenski protesti so se sicer začeli kot akcije z balkonov v času epidemije covida-19, aprila, ko je vlada sprostila prve ukrepe za preprečevanje širjenja virusa, pa so se protestniki podali na kolesa. Proteste prek spletnih družbenih omrežij usklajuje več iniciativ in posameznikov, piše STA.

V prestolnici osrednje prizorišče Trg republike

V Ljubljani je osrednje prizorišče protestov znova Trg republike, ki so ga tudi tokrat policisti ogradili. Tam se je poleg protestnikov zbralo tudi nekaj podpornikov aktualne vlade. Protestniki so svoje transparente z okoljevarstveno vsebino razvili tudi pred predsedniško palačo in poslopjem vlade.

Protesti na kolesih potekajo tudi v drugih slovenskih mestih, denimo v Mariboru, Celju in Lendavi. V središču Maribora se je po navedbah časnika Večer ob začetku protesta zbralo nekaj sto ljudi, piše STA.

Utrinki z današnjih protestov:

Slovenskim "kolesarjem" so podporo danes izrekli tudi somišljeniki v nemški prestolnici Berlin. Kot so zapisali v vabilu na protest na spletnem družbenem omrežju Facebook, se "Slovenke in Slovenci v Berlinu ... pridružujemo protestnemu pozivu k odstopu vlade Janeza Janše". Prisotnost je napovedalo nekaj 10 ljudi.

Protestniki so do vlade kritični zaradi vrste potez, med drugim domnevnih nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme za boj proti covidu-19, številnih kadrovskih menjav, večanja pooblastil policije, prizadevanj za pošiljanje vojske na meje, napadov na novinarje ter omejevanja dela nevladnih okoljskih organizacij, še navaja STA.

Sicer pa se je nekaj kolesarjev danes aktiviralo že ob 16. uri. Nestrinjanje z vladno politiko so izrazili pred sedeži koalicijskih strank, kjer so stranke pozivali k odstopu. Pred sedežem stranke SMC se je zgodil manjši konflikt med policijo in protestnikom. Ta je namreč s kredo pred vhodom napisal "Čas je za odstop", zaradi česar si je prislužil globo. Protestniki so se nato odpravili še do sedežev strank DeSUS, NSi in SDS, poroča MMC.