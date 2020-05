Planet 18: Pred protesti še shod v podporo medicinskemu osebju #vŽivo

Danes bodo že peti petek zapored na kolesih protestirali proti vladi. Na prejšnjih dveh protestih se je zbralo nekaj tisoč ljudi, policija ocenjuje, da jih je bilo pred dvema tednoma 5.500, prejšnji teden pa okoli pet tisoč, protestniki so govorili o dvakrat višjih številkah.

Trg republike pred državnim zborom je delno ograjen. V delu med ograjo in DZ so protestniki danes napisali velik napis "Naša last".

Protestniki naj bi se zbrali tudi v drugih mestih.

Proteste sicer organizira več iniciativ, ki so h kolesarjenju vabile prek družbenih omrežij. Na Facebook skupini Protest z balkonov opozarjajo, da vlada Janeza Janše pod krinko boja proti novemu koronavirusu uvaja izredne razmere in vsakodnevno krati svoboščine ljudi. Ena za drugo pa da se vrstijo sporne poteze oblasti. Protest so sprva izražali z balkonov, pred mesecem dni pa so prvič sedli na kolesa, piše STA.

