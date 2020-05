Policija pred protesti opozarja: Pridite brez otrok #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ljubljani in drugih slovenskih mestih bo danes ob 19. uri znova protest proti vladi. Policija sporoča, da bo gibanje v okolici državnega zbora omejeno, in poziva protestnike, naj s seboj ne vodijo otrok.

Pred poslopjem državnega zbora in na trgih drugih slovenskih mest so za danes ob 19. uri napovedani protesti na kolesih več civilnih iniciativ.

Proteste so podprli tudi v opozicijskih strankah LMŠ, SD in Levici. Predsednik vlade Janez Janša pa je na Twitterju objavil zapis z opozorilom glede pozivanja h kršitvi zakona o nalezljivih boleznih.

Pred protestom so se v preteklih dneh na družbenih omrežjih širile informacije, da naj bi se med protestnike pomešalo okoli 20 provokatorjev, ki naj bi izvajali incidente, da naj bi bila potrebna policijska intervencija. Na policiji so včeraj dejali, da so seznanjeni s tovrstnimi zapisi.

Policist: Upoštevajte naše ukaze

Tomaž Tomaževič s policijske uprave Ljubljana je za Planet TV dejal, da bo danes "zaradi zagotavljanja varnosti ljudi omejeno gibanje v okoli državnega zbora". "Vse pozivamo oziroma jih opozarjamo, naj spoštujejo vsa navodila policistov in njihove odredbe oziroma ukaze. Vse pozivamo, naj glede na pretekle izkušnje ne vodijo s seboj otrok," je še dodal Tomaževič.

"Zbiranje ljudi je prepovedano"

Policisti so na Twitterju udeležence opozorili, da je zbiranje ljudi na javnih krajih z veljavnim vladnim odlokom prepovedano. "Zato pozivamo, naj spoštujejo ukrepe, namenjene varovanju javnega zdravja ljudi," so še zapisali in dodali, da bo območje videonadzorovano.

Protesti se nadaljujejo že več petkov zapored. Prejšnji petek, 1. maja, se je pred državnim zborom po mnenju policije zbralo okoli 3.500 ljudi, danes naj bi se jih zbralo nekajkrat več.

