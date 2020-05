Črnčec "na treningu" pred DZ. Janša: Da se ve, kdo ogroža življenja.

V LMŠ, SD in Levici so danes napovedali udeležbo oz. pozvali na protivladne petkove proteste na kolesih. Predsednik LMŠ Marjan Šarec je v tej luči na družbenem omrežju Twitter ugotavljal, da bo na Trgu republike gneča. Premier Janez Janša pa je predstavnikom opozicije na Twitterju odgovoril z opozorilom glede pozivanja h kršitvi Zakona o nalezljivih boleznih.

Danes je še veliko prostora, v petek ga bo verjetno precej manj, ker bo gneča. https://t.co/T2On5U6kwf — Marjan Šarec (@sarecmarjan) May 6, 2020

Šarec je na protestnike na kolesih danes prvič namignil v odzivu na menjavo v vrhu Nacionalnega preiskovalnega urada. "Ko se bo vlada spraševala, zakaj je vsak teden več kolesarjev, bo to zgolj sprenevedanje. Direktorja NPU menjajo, ker želijo ustaviti preiskave. Pri boju z bolezenskim virusom jim je narod pomagal, pri prikrivanju kaznivih dejanj jim ne bo," je prepričan.

Videoposnetek, na katerem kroži s kolesom po ljubljanskem Trgu republike, je s pripisom "trening" na Twitterju danes objavil tudi nekdanji državni sekretar v Šarčevem kabinetu Damir Črnčec, ki je ostal blizu LMŠ. Šarec je na ta tvit odgovoril z napovedjo: "Danes je še veliko prostora, v petek ga bo verjetno precej manj, ker bo gneča", povzema STA.

"Črnčec je spoznal, da je širjenje sovražnega govora nekaj slabega"

Na objavo Črnčeca so se ob tem na Facebooku odzvali tudi v Inštitutu 8. marec, kjer so zapisali, da karantena pomembno zaznamuje naše odnose. "Marjan Šarec in Damir Črnčec bosta v petek protestirala proti ministru svoje prejšnje vlade. Damir Črnčec pa je v samotnih dnevih izolacije spoznal, da je širjenje sovražnega govora nekaj slabega. Da popravi svoje pretekle napake, bo ostro protestiral," so dodali.

Karantena pomembmo zaznamuje naše odnose. Marjan Šarec in Damir Črnčec bosta v petek protestirala proti ministru svoje... Posted by Inštitut 8. marec on Wednesday, 6 May 2020

Tudi Nemec na kolo

Tudi poslanec SD Matjaž Nemec je na svojem profilu na Twitterju objavil fotografijo na kolesu in pripisal: "A je že petek? Alora pridem več k'sno!". Ob tem je dodal ključnik "vstaja", navaja STA.

A je že petek??!

Alora pridem več k'sno! 🚴‍♂️🚴‍♀️🚴‍♂️🚴‍♀️🚴‍♂️🚴‍♀️🚴‍♂️🚴‍♀️🚴‍♂️ #vstaja pic.twitter.com/iwsOMSI7fK — Matjaž Nemec (@MatjaNemec) May 6, 2020

Kordiš pozval ljudi na ulice

Poslanec Levice Miha Kordiš pa je na novinarski konferenci v DZ, ki so jo tri opozicijske stranke sklicale zaradi menjave v vrhu NPU, ugotavljal, da so se protestniki z zelo dobrim razlogom prejšnji petek zbrali pred stavbo državnega zbora. Pozval je, da bo ta petek takih protestnikov še več, "ker na tej točki je včasih videti, da nas lahko reši samo še državljanska nepokorščina".

Janša: Da se ve, kdo poziva h kršitvi in ogroža življenja

Predsednik vlade Janez Janša pa je na posamezne objave opozicijskih predstavnikov po navajanju STA odgovoril z opozorilom: "Da se ve, kdo poziva na kršitev Zakona o nalezljivih boleznih in ogroža zdravje ter življenja ljudi."

Da se ve, kdo poziva na kršitev zakona o nalezljivih boleznih in ogroža zdravje ter življenja ljudi. https://t.co/N1Li1Qr6CK — Janez Janša (@JJansaSDS) May 6, 2020

Protivladni protesti na kolesih potekajo že nekaj tednov. Notranji minister Aleš Hojs je konec aprila, ko je vlada sprostila prepoved prehajanja med občinami, ki je veljala z namenom zajezitve širjenja epidemije novega koronavirusa, morebitnim protestnikom sporočil, da zbiranje na javnih mestih ni dovoljeno. Pozivanje na takšna zborovanja je nezakonito, je pojasnil.