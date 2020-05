Petkovi protesti: v Ljubljani okoli 5.000 protestnikov, nekaj prekrškov #video

V petek se je na mirnih protivladnih protestih v Ljubljani zbralo približno 5.000 kolesarjev in pešcev, so sporočili s policije. Policisti so opravili 11 postopkov ugotavljanja identitete, za zdaj ugotovili štiri kršitve javnega reda in miru, eno kršitev zakona o osebni izkaznici in sedem kršitev odloka o prepovedi zbiranja na javnih mestih.

Dogodek je po navedbah Policijske uprave Ljubljana potekal mirno, so pa policisti zaprli več ulic v okolici z namenom zagotovitve varnosti vsem udeležencem v cestnem prometu.

Udeleženci protesta so hodili oziroma vozili po ulicah v središču mesta, nekaj se jih je zbralo tudi na Trgu republike. Policisti so na kraju opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost prometa in nadzor nad upoštevanjem odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS. Policisti so udeležence javnega zbiranja opozarjali, naj upoštevajo ukrepe, določene z odlokom za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni.

1 / 40 2 / 40 3 / 40 4 / 40 5 / 40 6 / 40 7 / 40 8 / 40 9 / 40 10 / 40 11 / 40 12 / 40 13 / 40 14 / 40 15 / 40 16 / 40 17 / 40 18 / 40 19 / 40 20 / 40 21 / 40 22 / 40 23 / 40 24 / 40 25 / 40 26 / 40 27 / 40 28 / 40 29 / 40 30 / 40 31 / 40 32 / 40 33 / 40 34 / 40 35 / 40 36 / 40 37 / 40 38 / 40 39 / 40 40 / 40

Kot so še sporočili, so policisti zasegli nekaj predmetov, ki jih ni dovoljeno prinašati na javna zbiranja. Policija nadaljuje zbiranje dodatnih obvestil o dogodku in bo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepala v skladu z zakonodajo oziroma obvestila zdravstveni inšpektorat.