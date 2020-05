Na včerajšnje proteste v Ljubljani so se na družbenih omrežjih odzvali tudi nekateri politiki, med njimi predsednik vlade Janez Janša in vladni govorec Jelko Kacin. Minister za obrambo Matej Tonin pa je že objavljeni tvit o protestih čez nekaj minut izbrisal.

V petek so v Ljubljani in nekaterih drugih mestih po Sloveniji potekali protivladni protesti na kolesih. V prestolnici se je po ocenah policije zbralo okoli 5.500 ljudi, po ocenah organizatorjev pa naj bi bilo protestnikov več kot deset tisoč.

Na proteste se je na družbenem omrežju Twitter odzval tudi predsednik vlade in SDS Janez Janša. Kot je zapisal, je "v času pandemije koronavirusa ekstremna levica v Sloveniji organizirala protivladne proteste pod komunistično jugoslovansko zastavo, poslanci iz Evropske stranke socialistov pa so nosili majice s sliko množičnega morilca J. B. Tita. V Ljubljani, Mariboru, leta 2020".

During #CoronavirusPandemic extreme left in Slovenia organized antigovernment protest under a communist Yugoslavia banner, and MP from @PES_PSE were wearing T shirts with mass murderer JBTito. Ljubljana, MB, A.D. 2020 pic.twitter.com/g7qrla2oY3 — Janez Janša (@JJansaSDS) May 8, 2020

Na videoposnetek Slovenske tiskovne agencije, ki je ob tem zapisala, da je v središču Ljubljane več tisoč protestnikov na kolesih izrazilo nasprotovanje vladnim ukrepom v času epidemije koronavirusa, pa je Janša zapisal, da "če bi bili ti ukrepi slabi, kaviar socialisti včeraj ne bi mogli kolesariti. Bili bi po bolnišnicah, karantenah ali v samoizolaciji. Poleg tega jih je večina včeraj dobila #UTD. #prvorazredni".

Če bi bili ukrepi slabi, kaviar socialisti včeraj ne bi mogli kolesariti. Bili bi po bolnišnicah, karantenah ali v samoizolaciji. Poleg tega jih je večina včeraj dobila #UTD. #prvorazredni https://t.co/hn6k85AUJb — Janez Janša (@JJansaSDS) May 9, 2020

Kacin: "Adijo pamet!"

Na včerajšnje proteste se je odzval tudi vladni govorec v epidemiji novega koronavirusa Jelko Kacin. Ob tem je zapisal, da se mu dan začne z e-poštnimi sporočili veleposlaništev z vzhoda. "V Tokiu, Seulu, Singapurju nikomur ni in nikoli ne bo padlo na pamet množično protestirati s kolesi. #COVID19. No go! žalost😷😷adijo pamet!," je dodal.

Dan se mi začne z maili 🇸🇮 veleposlaništev z vzhoda. Danes je bila ob 04.37 prva VP Ana Petrič iz Tokija 🇯🇵, od tam pokriva tudi J Korejo 🇰🇷. V Tokiu, Seulu, Singapurju😷nikomur ni in nikoli ne bo padlo na pamet množično protestirati s 🚴‍♀️. #COVID19. No go! žalost😷😷adijo pamet! — Jelko Kacin – govorec Vlade RS za Covid19 (@GovorecCOVID19) May 9, 2020

Vladni govorec Jelko Kacin Foto: Daniel Novakovič/STA

Minister Tonin izbrisal svoj tvit

Marsikaterega uporabnika družbenega omrežja Twitter pa je presenetila poteza obrambnega ministra Mateja Tonina, ki je včeraj zvečer objavil tvit, kmalu za tem pa ga je izbrisal. V tvitu je med drugim pisalo, da "današnjega sporočila protestov ne smemo preslišati in ga je potrebno obravnavati resno. Kot družba pa se moramo potruditi, da bomo našo demokracijo ohranjali in razvijali z dialogom in v okviru demokratičnih institucij".

Minister za obrambo in predsednik NSi Matej Tonin Foto: STA

Na spletu so se zato pojavila ugibanja, da je objavo izbrisal zaradi pritiskov, a je Tonin za 24ur.com to zanikal. Kot je dejal, je to storil po lastni volji. Dodal je, da nekateri krizo zlorabljajo za ščuvanje ljudi, organizirajo proteste, ob tem pa trdijo, da s tem nimajo nič. Ljudi je za medij pozval k umiritvi strasti in k reševanju težav s civiliziranim dialogom na demokratičen način. Ne na ulici, ampak v parlamentu.