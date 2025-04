Tri dni po nizozemski klasiki Amstel Gold Race, kjer je presenetljivo zmagal Danec Mattias Skjelmose (Lidl - Trek), Tadej Pogačar (UAE Emirates) pa je v ciljnem šprintu osvojil drugo mesto pred Remcom Evenepoelom (Soudal Quickstep), bo v Ardenih nov kolesarski praznik. Na sporedu bo ena najeksplozivnejših dirk na koledarju, Valonska puščica (205,1 kilometra in 3.100 višinskih metrov), kjer kolesarje čaka peklenski zaključek na zloglasnem zidu Mur de Huy. Ciljni klanec, ki ga bodo kolesarji prevozili trikrat, je dolg le 1,3 kilometra, a ima kar 9,6-odstotni povprečni naklon, maksimalni pa kar do brutalnih 19 odstotkov. Glavna favorita za zmago sta Pogačar in Evenepoel, zaključek pa je pisan na kožo tudi Belgijcu Thibauju Nysu (Lidl - Trek). Dirka se bo začela ob 11.35, kolesarje pa v cilju pričakujejo okoli 16.20.

Enodnevna dirka Valonska puščica je del t. i. ardenskega trojčka, ki se bo v nedeljo zaključil s spomenikom Liege–Bastogne–Liege, ta je v tem sklopu dirk osrednji cilj Tadeja Pogačarja.

Pogačar je na Valonski puščici že slavil, in sicer leta 2023. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

205,2 kilometra dolga dirka se bo začela v Cineyju in končala na vrhu znamenitega vzpona Mur de Huy, kjer je Pogačar že zmagal, in to leta 2023 (lani ni nastopil). Na trasi bo 11 kategoriziranih vzponov, vključno s tremi vzponi na Mur de Huy (1,3 kilometra s povprečnim naklonom 9,6 odstotka in maksimalnim do 19 odstotkov), tudi ciljnim.

Vzponi na dirki Valonska puščica:

Côte de Petite Somme at km 85,8 (119,4 kilometra do cilja)

Côte d'Ereffe (2,1 km at 5 %) at km 112,4 (92,8 kilometra do cilja)

Côte de Cherave (1,3 km at 8,1 %) at km 125,1 (80,1 kilometra do cilja)

Mur de Huy (1,3 km at 9,6 %) at km 130,8 (74,4 kilometra do cilja)

Côte d'Ereffe (2,1 km at 5 %) at km 149,6 (55,6 kilometra do cilja)

Côte de Cherave (1,3 km at 8,1 %) at km 162,3 (42,9 kilometra do cilja)

Mur de Huy (1,3 km at 9.6 %) at km 168 (37,2 kilometra do cilja)

Côte d'Ereffe (2,1 km at 5 %) at km 186,8 (18,4 kilometra do cilja)

Côte de Cherave (1,3 km at 8,1 %) at km 199,5 (5,7 kilometra do cilja)

Mur de Huy (1,3 km at 9.6 %) at km 205,2 (ciljni vzpon)

Močna štartna lista

Glavni favorit je tako kot na skoraj vsaki dirki Pogačar, ki ga bo na dirki spremljala močna zasedba ekipe UAE Emirates: Jan Christen, Felix Großschartner, Vegard Stake Laengen, Brandon McNulty, Domen Novak in Pavel Sivakov, ki bo na Valonski puščici in Liegu nadomestil Johnatana Narváeza, ki se je v nedeljo poškodoval na prvem delu ardenskega trojčka, dirki Amstel Gold Race.

Na štartni listi so številna močna imena. Poleg Pogačarja in Evenepoela, ki je bil na tej dirki na edinem nastopu komaj 42. (leta 2022), ter Mattiasa Skjelmoseja (drugi leta 2023) še njegov moštveni kolega Thibaut Nys, ki ga je Skjelmose izostavil kot edinega, ki lahko premaga Pogačarja, lanski zmagovalec Stephen Williams in Tom Pidcock, ki je odličen na kratkih in strmih klancih.

Zmagovalni oder Valonske puščice 2023 Foto: Guliverimage

Do zmage ali vidnejšega rezultata se bodo poskušali prebiti še Maxim van Gils, Daniel Martinez, Pello Bilbao, Santiago Buitrago, Lenny Martinez, Magnus Cort Nielsen, Andreas Leknessund, Joseph Blackmore, Alexey Lutsenko, Quinten Hermans, Michael Matthews, Ben O'Connor, Axel Laurance, Magnus Sheffield, Christian Scaroni, Ben Healy, Nielson Powless, Oscar Onley, Lennert van Eetvelt, Tiesj Benoot, Ben Tulett, Ilan van Wilder, Brandon McNulty, Romain Gregoire, Valentin Madouas, Alex Aranburu, Dylan Teuns, Enric Mas, Kevin Vauquelin, Julian Alaphilippe in Marc Hirschi.

Dirka se bo začela ob 11.35, kolesarje pa v cilju pričakujejo okoli 16.20.

