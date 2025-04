Na celjskem sodišču so ob 14. uri Janeza Janšo oprostili obtožb o zlorabi položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti, prav tako Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Gre za sodbo prvostopenjskega sodišča, zato sodba še ni pravnomočna. Janša je kmalu po 14. uri zapustil sodišče in nagovoril množico. Med drugim je dejal: "Naš boj se danes šele začenja."

Poudarki dogajanja ob razglasitvi sodbe:



15.32 Zakaj je bil Janša v zadevi Trenta oproščen in kaj sledi

15.31 "Upanje še ostaja. Zmagala je resnica."

15.18 Policija: Neprijavljen shod je potekal mirno

15.12 Vrhovno sodišče: Nezadovoljstvo v posamezni zadevi ne sme voditi v diskreditacijo sodstva

14.23 Janez Janša zapustil sodišče in nagovoril množico

14.00 Celjsko sodišče Janši izreklo oprostilno sodbo

13.52 Pred sodiščem počila petarda

13.47 Janša je prišel na sodišče

13.34 Število podpornikov narašča, neuradno se jih je zbralo okoli 500

13.14 Pred sodiščem so se začeli zbirati podporniki obtoženih v zadevi Trenta

11.52 Pred današnjo razglasitvijo sodbe Janezu Janši in soobtoženim pred celjskim sodiščem postavljajo zaščitne ograje.

Sodišče ni pritrdilo očitkom specializiranega državnega tožilstva, da je bil avans Imosa podjetju Eurogradnje dejansko zagotovitev denarnih sredstev temu podjetju, s katerimi naj bi po prepričanju tožilcev od Janeza Janše odkupili nepremičnine v Trenti, izhaja iz sodbe. Daljši povzetek izreka sodbe smo objavili v spodnjem članku:

Sprehodili smo se med podporniki Janeza Janše in jih povprašali, kaj pravijo na izid. Kaj so povedali, si lahko pogledate v spodnjem videoposnetku.

Celjski policisti so sporočili, da od 15. ure preklicujejo začasno omejitev gibanja pred stavbo celjskega sodišča. Dodali so tudi, da je današnji neprijavljen shod potekal mirno. Zaznali so eno kršitev, in sicer ko je neznana oseba uporabila priotehnično sredstvo.

Ocenjujejo, da se je shoda udeležilo okoli 700 ljudi.

Predsednik vrhovnega sodišča je v luči dogodkov v tem tednu opozoril na spoštljiv odnos do sodne veje oblasti in sodnikov ter funkcionarjev pri opravljanju njihovega poklica. "Nezadovoljstvo z delom sodišča v posamezni zadevi ne sme voditi v oviranje dela sodišč ter v diskreditacijo in spodkopavanje zaupanja v sodstvo in pravno državo prek širjenja zlonamernih anonimnih pisanj," so sporočili.

Dodali so, da so po mnenju predsednika vrhovnega sodišča kritike v zvezi z delom sodišč v zadnjem obdobju presegle mejo sprejemljivega, saj gre pri tem dostikrat za spodbujanje k nespoštovanju sodnih odločitev in posledično k rušenju pravnega reda. "Po tej plati gre zagotovo za dogajanje, ki zadeva družbo kot celoto in zahteva odziv tudi pri najvišjih predstavnikih drugih vej oblasti," zaključujejo na vrhovnem sodišču.

Janez Janša je zapustil sodišče, pozdravil podpornike in jih nagovoril. "Po 15 letih zasliševanj, procesov, medijskega blatenja, kraje zdravja in življenja, svobode in časa je bila tu izrečena oprostilna sodba. To se ne bi zgodilo, če ne bi bilo vas, zato najprej vam iskrena hvala na ta veliki petek, hvala tudi moji družini, ki je veliko pretrpela v tem času in mi stala ob strani. Hvala poslanskim kolegom in drugim, ki so se borili z mano, in hvala vsem ljudem dobre volje, ki so verjeli, da krivica ne sme zmagati," je povedal v uvodu.

" Ta zmaga danes je v narekovajih. In naš boj tukaj ni končan, ker obstajajo še drugi, ki so v podobnih postopkih – sodnik Radonjić, ki je bil eden od redkih, ki je sodil pošteno, polovica mojih kolegov iz zadnje vlade, ki je v času kovida reševala zdravja in življenja, je v raznih postopkih. Borili se bomo za vse tiste, ki so v krivičnih postopkih, in zoper tiste, ki niso v postopkih, pa bi morali biti. Prihaja čas, ko se bo to zgodilo, kajti veliko so nam ukradli, vzeli, pravzaprav so nam ukradli državo in iz naše lepe Slovenije delajo jugoslovanski pašaluk, ne srbskega, ker to bi bila žalitev za Srbijo. Jugoslovanska mentaliteta je najbolj preživela prav v Sloveniji, kjer imamo danes ljudi iz globoke države, ki ne vedo, ali bi kandidirali v Ljubljani ali Beogradu. So pa nedotakljivi. Mineva 11 let, odkar je Janković na zagrebški televiziji dejal, da se ne boji, da bi tudi njega zaprli, saj je bil on vedno proti politiki Janše," je dejal. Množica je glasno vzklikala "Janša" in "lopovi".

"Tiste, ki bi radi Slovenijo nazaj," je pozval, naj gredo na referendum in se pridružijo stranki SDS. Foto: Ana Kovač " To je ta kriterij pravne države pri nas, pravijo, da niso vsi sodniki takšni – ne, niso , je pa v slovenskem sodstvu veliko krivosodja, in če je to neodvisen sistem, naj se očisti. Naj pristojni zamenjajo predsednike sodišč," je dodal.

"Tiste, ki bi radi Slovenijo nazaj," je pozval, naj gredo na referendum in se pridružijo stranki SDS. "Prvič lahko ta glas uporabite že kmalu. Uporabite ga, sicer vam lahko tudi to prepovedo, kajti prvič v zgodovini demokratične države se je zgodilo, da oblast poziva k bojkotu. Od tega, da vam glas prepovejo, je samo še en korak. Parlament imamo zato, da se tam spopadajo različni interesi, a kako naj se soočijo, če ti vzamejo besedo," pravi.

"Ne glede na to oprostilno sodbo danes smo zelo daleč in budnica ne prihaja pet do dvanajstih, ampak ob dvanajstih, in 11. maja bo prvi test, če nas bo takrat premalo, ne vem, ali boste še kdaj lahko glasovali na referendumu. Povejte tudi drugim, da gre zares. Je pa tudi res, da je danes velik praznik – veliki petek. Predlagam, da se v miru razidemo in da se zberemo vedno, kadar bomo v zraku dihali namesto čistega zraka krivico, in da se zberemo vedno, ko se bomo borili za to, da si slovensko državo, to našo lepo domovino priborimo nazaj," je sklenil, se zahvalil za podporo in zbranim zaželel lepe praznike.

Senat celjskega sodišča je danes predsednika SDS Janeza Janšo in soobtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja oprostil očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti.

Nekdo je pred sodišče vrgel petardo. Organizatorji so protestnike pozvali, naj se izvajajo nasilnih dejanj in naj spoštujejo policiste, ker varujejo tudi njih. Po ulici pred sodiščem odmeva: Lopovi, lopovi, lopovi!

Janez Janša je prišel pred poslopje okrožnega sodišča v Celju, kjer ga je pričakala množica podpornikov, ki so vzklikali njegovo ime.

Po neuradnih podatkih je pred sodiščem trenutno okoli 500 privržencev Janeza Janše. Eden od udeležencev je s seboj prinesel motorno žago (brez rezila).

Med podporniki se je sprehodil tudi duhovnik.

Po ulici odmevajo žvižgi, zvoki vuvuzel, ragelj in trobent. Med podporniki Janše prevladujejo starejši ljudje.

Foto: Iztok Hočevar

Foto: Iztok Hočevar

S policije so sporočili, da bodo začasno omejili gibanje na območju hodnika za pešce, pred stavbo sodišča na Prešernovi ulici v Celju, kjer bo potekal neprijavljen javni shod. Dodali so oceno, da je to potrebno za zagotavljanje varnosti oseb, objektov in okolišev objektov.

Vse obiskovalce shoda tudi obveščajo, da bodo zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov v skladu z zakonom uporabili tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje.

Opozarjajo še, da je na shod prepovedano prinašati orožje, eksplozivne snovi, pirotehnične izdelke ter nevarne predmete. Prav tako je prepovedano motiti red na shodu.

Ozadje zadeve Trenta

Na zatožni klopi se je znašel še nekdanji direktor Eurogradenj Klemen Gantar, za katerega je tožilec Boštjan Valenčič v torkovih sklepnih besedah, prav tako zaradi pomoči pri zlorabi položaja, predlagal enoletno pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo treh let. Ob tem je specializirano državno tožilstvo predlagalo še odvzem nezakonito pridobljenega premoženja.

Tožilstvo je obtoženim očitalo zlorabo položaja v škodo Imosa, pri čemer naj bi šlo za tipičen primer korupcije med direktorjem podjetja in takratnim predsednikom vlade, kar naj bi bila za drugega dodatna oteževalna okoliščina.

Obramba je pričakovala oprostilno sodbo, saj je bila prepričana, da tožilstvu očitkov ni uspelo dokazati. Janšev zagovornik Franci Matoz je v sklepnih besedah povedal, da je znova prisiljen prepričevati sodišče, da njegov klient ni storil ničesar nezakonitega ter da je celoten kazenski postopek namenjen zgolj njegovi diskreditaciji in likvidaciji kot političnega nasprotnika.

Proces spremljajo incidenti

Janša je pri Imosu leta 2005 kupil stanovanje v Ljubljani, ki ga je financiral tako, da je zanj ponudil dotedanje enosobno stanovanje, znesek drugega obroka pa naj bi mu družba podarila prek navideznega posla z več kot 15 tisoč kvadratnih metrov velikim zemljiščem in propadajočo kmetijo v Trenti, ki naj bi ga po mnenju tožilstva precej preplačala.

Nekaj spletnih portalov je že konec prejšnjega tedna objavilo anonimno pismo o razmerah na celjskem sodišču, iz katerega izhaja, da naj bi bila sodba obtoženim v zadevi Trenta že spisana. Na sodišču so pojasnili, da od njih niso ušli nobeni dokumenti, pri domnevnem osnutku obsodilne sodbe pa gre po njihovi oceni za čisto ponarejanje. Tudi predsednica senata Cvetka Posilovič je ob koncu torkovega naroka zanikala, da bi bila sodba že spisana.