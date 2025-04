Specializirano državno tožilstvo nekdanjemu direktorju Imosa Branku Kastelicu očita kaznivo dejanje zlorabe položaja na škodo podjetja, nekdanjemu direktorju Eurogradenj Klemnu Gantarju in predsedniku SDS Janezu Janši pa pomoč pri omenjenem dejanju.

Janša je namreč pri Imosu leta 2005 kupil stanovanje v Ljubljani, ki ga je financiral tako, da je zanj ponudil dotedanje enosobno stanovanje, znesek drugega obroka pa naj bi mu družba podarila prek navideznega posla z več kot 15 tisoč kvadratnih metrov velikim zemljiščem in propadajočo kmetijo v Trenti, ki naj bi ga po mnenju tožilstva precej preplačala.

Tožilstvo tik pred razpletom zadeve popravilo obtožnico

Tožilstvo je sicer tik pred razpletom zadeve malenkostno popravilo obtožnico v delu, ki govori o okoli dvesto tisoč evrov visokem avansu, ki ga je Imos namenil Eurogradnjam pri projektu v Fiesi. Ta ni bil nikoli obračunan, tožilstvo pa je prepričano, da je šlo le za navidezni avans, saj naj bi Imos s tem denarjem omogočil Eurogradnjam nakup Janševega premoženja v Trenti.

Prvotna obtožnica je Kastelicu očitala, da naj bi odredil plačilo omenjenega avansa, zdaj pa sta tožilca Boštjan Valenčič in Luka Moljk obtožnico modificirala, ker da Kastelicu tega sploh ni bilo treba storiti, saj je pogodba takšno možnost predvidevala že vnaprej.

Prvoobtoženi nekdanji prvi mož Imosa je spremembo komentiral s tem, da je vesel spoznanja tožilstva, vendar da je v obtožnici vsaj še 15 takšnih očitanih podrobnosti, ki niso dokazane, kar bo obramba predstavila v sklepnih besedah. Ob tem se je dotaknil tudi aktualne zadeve Litijska, kjer postopek prav tako vodi tožilec Valenčič, in spomnil, da tam podpisnikov pogodbe ni med obtoženimi.

Na vprašanje sodnice ali razume spremembo obtožnice, je Janša odgovoril pritrdilno, da pa ne razume, zakaj tožilstvo še naprej vztraja pri nekaterih neresničnih številkah glede vrednosti nepremičnin v Trenti. Kot je spomnil, je zanje sam odštel 45 tisoč evrov, tožilstvo pa še naprej trdi, da so bile 12 let pozneje vredne štirikrat manj, čeprav so se v tem času v Sloveniji nepremičnine za od sedemkrat do osemkrat podražile.

Senat zavrnil Matozov predlog

Sodni senat se je danes seznanil s še nekaj listinami, povezanimi z odgovori izvedenski komisiji Združenja sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko (Sicgras), ki je nepremičnine v Trenti ocenilo na vsega 15 tisoč evrov. Janšev zagovornik Franci Matoz je ob tem sodišče spomnil, da se vsi odgovori glede možnosti kakršnekoli gradnje na območju Triglavskega narodnega parka nanašajo na stanje po letu 2006, ko je bil omenjeni posel že končan.

Ob tem je Matoz kot dokaz v spis vložil še pogodbo, sklenjeno med nepremičninsko družbo Nepremičnine in kupcem ter sedanjim lastnikom nepremičnin v Trenti. Slednji je posest leta 2018 kupil za 140 tisoč evrov, čeprav je bil seznanjen s poprejšnji cenitvami, je pojasnil Matoz in predlagal tudi njegovo zaslišanje, kar pa je senat zavrnil in soglašal le, da se na naslednjem naroku 15. aprila seznanijo z omenjeno pogodbo. Če ne bo dodatnih procesnih predlogov, je sodnica za takrat napovedala tudi sklepne besede.