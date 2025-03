Na sojenju v zadevi Trenta zaslišali še dve priči

Na celjskem sodišču se je v odsotnosti prvaka SDS Janeza Janše, ki se je opravičil zaradi poslanskih obveznosti, nadaljevalo sojenje zaradi domnevno spornih poslov z nepremičninami v Trenti. Tokrat so na predlog sodišča zaslišali še dve priči. Zaradi daljše bolniške odsotnosti še ene priče konca sojenja pred aprilom ne gre pričakovati.

Sodni senat pod vodstvom sodnice Cvetke Posilovič se je odločil kot priče zaslišati še štiri nekdanje zaposlene v podjetjih Imos in Eurogradnje, saj želi razčistiti podrobnosti glede okoli 200 tisoč evrov visokega avansa, ki ga je Imos Eurogradnjam namenil pri projektu v Fiesi. Ta ni bil nikoli obračunan, specializirano državno tožilstvo pa je prepričano, da je šlo le za navidezni avans, saj naj bi Imos s tem denarjem omogočil Eurogradnjam nakup Janševega premoženja v Trenti.

Na vabilo sta se danes odzvala le nekdanji vodja gradenj in nekdanja administratorka v Eurogradnjah, oba zlasti zato, ker sta imela pooblastili za ravnanje z računom podjetij pri bankah, prvi pa je bil tudi član kolegija, ki je odločal tudi o domnevno spornem nakupu Janševih zemljišč v Trenti. Ta je podjetje sicer kupilo od Eurogradenj.

Nista povedala veliko

V prav veliko pomoč sodišču nista bila. Prvi je povedal, da je bil v Imosu pristojen za gradnje, torej se je s projekti ukvarjal šele, ko so zanje pridobili gradbena dovoljenja, pa še to večinoma, ko je šlo za večje projekte. Ker je od vsega skupaj minilo že skoraj 20 let, se podrobnosti niti ne spominja več, prav tako se takrat s tem za Imos majhnim podjetjem sam ni ukvarjal.

Druga priča je povedala, da je bila v času odločanja o nakupu leto dni na porodniškem dopustu, nato pa je po dveh mesecih od vrnitve v službo podjetje zapustila. Tudi sicer se ne spominja več kaj dosti, odgovorna je bila za pomoč v administraciji, dogajanja v glavni pisarni podjetja pa ni poznala.

Na vprašanje, ali so Eurogradnje večkrat kupovale zemljišča, pa je odvrnila, da kolikor ve, so bile Eurogradnje predvsem "zidar" in se s takimi posli sicer niso ukvarjale.

Sojenje bi se lahko končalo sredi aprila

Predsednica senata je narok, predviden za prihodnji teden, preklicala, 25. marca pa naj bi prebrali še preostale listine v spisu. Ker se je ena od za danes vabljenih prič opravičila zaradi daljšega bolniškega dopusta, ki se izteče v začetku aprila, druge pa vabilo ni doseglo, je razpisala še dva naroka 8. in 15. aprila, če ne bo dodatnih dokaznih predlogov, pa takrat načrtuje konec sojenja.

Obtožnica nekdanjemu direktorju Imosa Branku Kastelicu očita kaznivo dejanje zlorabe položaja v škodo podjetja, nekdanjemu direktorju Eurogradenj Klemnu Gantarju in Janši pa pomoč pri omenjenem dejanju. Janša je namreč pri Imosu leta 2005 kupil stanovanje v Ljubljani, ki ga je financiral tako, da je zanj ponudil dotedanje enosobno stanovanje, znesek drugega obroka pa naj bi mu družba podarila prek navideznega posla z več kot 15 tisoč kvadratnih metrov velikim zemljiščem v Trenti, ki naj bi ga po mnenju tožilstva precej preplačala.