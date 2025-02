Potem ko se je v zadnjih tednih na omenjenem procesu, na katerem Specializirano državno tožilstvo nekdanjemu direktorju medtem že propadlega nepremičninskega podjetja Imos Branku Kastelicu očita kaznivo dejanje zlorabe položaja v škodo podjetja, nekdanjemu direktorju Eurogradenj Klemnu Gantarju in Janši pa pomoč pri omenjenem dejanju, zvrstilo več cenilcev, ki so podali različne ocene zemljišč in propadle kmetije v Trenti, so današnji narok namenili prebiranju listin.

Med drugim je sodni senat pod vodstvom Cvetke Posilovič ugodil predlogu Kastelica, da v sodni spis vloži vrsto dokumentov, s katerimi je dokazoval, da nakup nekoč Janševih nepremičnin ni bil predrag in namenjen zgolj prikrivanju njegovega poceni nakupa stanovanja v Ljubljani leta 2005. Kasteličev zagovornik Gorazd Fišer je predstavil tudi dele poročila Gursa o stanju na trgu nepremičnin v letu 2007, ki med drugim kažejo na to, da so cene nepozidanih stavbnih zemljišč od leta 2003 do leta 2007 v povprečju zrasle za 80 odstotkov.

Ob tem je omenil podatek, da so najbolj narasle cene nepremičnin na turističnih območjih Gorenjske, kjer so dosegle 3.000 evrov na kvadratni meter, na Bledu in v Kranjski Gori celo 5.000 evrov, kar je celo več kot na Obali in v Ljubljani, kjer niso presegale 3.000 evrov.

Da je pri kupovanju kmetijskih in gozdnih zemljišč na turistično privlačnih območjih, kakršno je po besedah Fišerja tudi tisto v Trenti, marsikdaj prišlo do špekulativnih nakupov, je iz poročila povzel odvetnik in spomnil na zagovor svojega varovanca, ki je tudi sam omenjal take nakupe Imosa, ki je bil takrat v dobrem finančnem položaju, s špekulativnimi pričakovanji.

Sodišče bo povabilo dodatne priče

Predstavil je tudi podatke o nekaterih konkretnih nepremičninskih poslih Imosa in primerjavo z ocenami Gursa, ki po mnenju obrambe dokazujejo, da je bilo takratno vrednotenje zemljišč Gursa popolnoma neprimerno in nerealno.

Kljub današnjemu prebiranju listin to ne pomeni, da je seznam prič izčrpan, saj se je sodišče po uradni dolžnosti odločilo na naslednji narok, 10. marca, povabiti še peterico nekdanjih zaposlenih v Eurogradnjah, ki so jih priče iz omenjenega podjetja omenjale na prejšnjem naroku. Sodnica Posilovič je sicer v marcu razpisala tri naroke, nato pa bi se sodni proces, če ne bo kakih presenečenj, lahko vendarle sklenil.

Janša je pri Imosu leta 2005 kupil stanovanje v Ljubljani, ki ga je financiral tako, da je zanj ponudil dotedanje enosobno stanovanje, znesek drugega obroka pa naj bi mu družba, kot izhaja iz obtožnice, podarila prek navideznega posla z več kot 15 tisoč kvadratnih metrov velikim zemljiščem v Trenti, ki naj bi ga po mnenju SDT precej preplačala.

Cenitev sodno zaprisežene komisije Združenja sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko (Sicgras) je namreč znašala 15 tisoč evrov, prav tako sodno zapriseženi cenilec Franc Nahtigal pa je okoli 15 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče s propadlo kmetijo še prej ocenil na dobrih 100 tisoč evrov. Cenitve po naročilu obrambe so bile še višje, razlika med njimi pa je tudi v tem, da so cenilci Sicgrasa menili, da obnova porušenih objektov na območju znotraj Triglavskega narodnega parka ni mogoča.