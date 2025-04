Zakaj je bil Janša v zadevi Trenta oproščen in kaj sledi

Tožilstvo sodišča ni prepričalo v to, da je Imos družbi Eurogradnje denar nakazal za nakup Janševega zemljišča v Trenti. Dvom naj bi obstajal tudi o tem, da so vpleteni vedeli, koliko so vredne nepremičnine v Trenti. Tožilec je napovedal pritožbo na sodbo.

Foto: STA