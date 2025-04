Noč na sredo bo za navijače Luke Dončića znova nekoliko krajša, saj Los Angeles Lakers čaka druga tekma prvega kroga končnice. Jezerniki bodo še drugič zapored v areni Crypto.com gostili Minnesoto Timberwolves (4.00) in se skušali oddolžiti za poraz na prvem srečanju. Ob tem drugi tekmi čakata tudi Indiano Pacers in Milwaukee Bucks ter Oklahomo City Thunder in Memphis Grizzlies. Oba prva obračuna sta pripadla domačima ekipama.

Prvi obračun letošnje končnice se nikakor ni končal po željah Los Angeles Lakers in Luke Dončića. Jezerniki namreč v noči na nedeljo z izjemo prve četrtine nikakor niso bili kos razigrani zasedbi Minnesote Timberwolves, ki je vodila tudi s 27 točkami naskoka, na koncu pa slavila s 117:95. Pričakovano so bili vsi akterji domače ekipe po porazu razočarani, a hkrati prepričani, da en poraz v seriji, ki se igra na štiri zmage, ne pomeni ničesar.

Koliko mu pomeni uspeh, je slovenski as nedvomno še enkrat več dokazal na zadnjem ponedeljkovem treningu, ko je zadnji zapustil trening in treniral še nekaj časa zatem, ko so vsi njegovi soigralci že zapustili parket.

Luka Dončić was last to leave the gym after yesterday's practice before today's Game 2. pic.twitter.com/FeeKGaQFvc — Luka Updates (@LukaUpdates) April 22, 2025

Ob tem je bilo jasno, da Lakersov sobotni poraz ni potrl, saj posnetki s treninga pričajo o dobrem vzdušju v ekipi iz mesta angelov. Že dlje časa je znano, da Dončić s pomočniki trenerjev po koncu treninga tekmuje in stavi v metu s sredine igrišča, poraženec pa mora nato delati sklece. Že neštetokrat so se tako "na tleh" znašli pomočniki trenerja Jasona Kidda v Dallasu, nič drugače pa ni tudi zdaj v Los Angelsu. A tokrat se je na treningu na strani poražencev znašel Slovenec, njegova kazen pa je močno zabavala strokovni štab Lakersov.

It was Luka Dončić that had to do push-ups this time😆 pic.twitter.com/rll9j3GlPg — Luka Updates (@LukaUpdates) April 22, 2025

Zmaga za Lakerse je na drugi tekmi serije skoraj nujna, sploh zaradi dejstva, da se serija zatem seli v Minnesoto, kjer bodo imeli Timberwolves na tretji in četrti tekmi prednost domačega igrišča. Strateg JJ Redick, ki se je kot trener podal v svojo prvo končnico, je takoj po porazu dejal, da vzrok poraza ni bil v mentalni pripravi njegovi ekipe, temveč predvsem v fizičnem pristopu njegove ekipe, ki je močno zaostala za pričakovanji in ni bila kos čvrsti igri tekmeca.

Johnson kritičen do Redicka

Kljub temu strateg Lakersov ostaja optimist, ponedeljkov trening njegove ekipe pa je opisal kot enega boljših v zadnjem času. "To je bil eden boljših treningov v zadnjih mesecih, ki je še okrepil vzdušje v naši zasedbi," je dejal Redick, ki bo tokrat upal, da bosta imela boljši dan zvezdnika ekipe LeBron James in Austin Reaves, ki sta na prvem obračunu iz igre skupno metala 13/31.

Coach JJ Redick did a great job all season but he didn’t do a good job for Game 1. The Lakers stood around on offense, played too much one-on-one basketball, and he didn’t make any necessary adjustments. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) April 20, 2025

"Veliko stvari moramo izboljšati, v prvi vrsti moramo igrati bolj čvrsto in biti bolj organizirani," je po ponovnem ogledu in analizi prvega srečanja povedal Redick. Njegovo delo na prvem obračunu je sicer pograjal legendarni Magic Johnson, ki je na socialnem omrežju X zapisal: "Vso sezono je delal dobro, a na prvi tekmi končnice temu ni bilo tako. Lakersi so v napadu le stali, preveč so se zanašali na igro ena na ena, Redick pa se temu ni prilagodil," je zapisal 65-letni Johnson.

Liga NBA, 22. april, 1. krog končnice:

Zahodna konferenca: 1. krog končnice:

Oklahoma City Thunder (1) – Memphis Grizzlies (8) /1:0/

Houston Rockets (2) – Golden State Warriors (7) /0:1/

Los Angeles Lakers (3) – Minnesota Timberwolves (6) /0:1/

Denver Nuggets (4) – Los Angeles Clippers (5) /1:1/ Vzhodna konferenca: 1. krog končnice:

Cleveland Cavaliers (1) – Miami Heat (8) /1:0/

Boston Celtics (2) – Orlando Magic (7) /1:0/

New York Knicks (3) – Detroit Pistons (6) /1:1/

Indiana Pacers (4) : Milwaukee Bucks (5) /1:0/ // rezultat v zmagah, napreduje moštvo, ki prvo zbere štiri zmage

