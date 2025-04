Nico Harrison priznal, da je podcenil ljubezen navijačev do Luke Dončića

"Obramba dobiva prvenstva," je danes na zaključni novinarski konferenci moštva Dallas Maverick, ki je pred dnevi po porazu z Memphis Grizzlies ostalo rez mesta v končnici in že končalo sezono v ligi NBA, večkrat poudaril generalni menedžer teksaškega moštva Nico Harrison. Priznal je, da je po šokantni februarski menjavi Luke Dončića za k poškodbam nagnjenega veterana Anthonyja Davisa podcenil ljubezen navijačev Dallasa do slovenskega čarovnika. In zakaj meni, da se navijači, ki vse odtlej skandirajo "Odpustite Nica!" motijo?

"Obramba dobiva prvenstva in na to bomo stavili," je danes spet večkrat poudaril Nico Harrison in s tem ponovno namigoval, da je Luka Dončić v obrambi preslab, da bi z Dallasom lahko posegel po naslovu prvaka lige NBA, čeprav je bil prav Ljubljančan najzaslužnejši, da so se Mavericks v prejšnji sezoni prebili vse do finala.

"Če bi navijači na parketu videli to ekipo, bi razumeli našo vizijo"

Harrison je prepričan, da je zdajšnja ekipa Dallasa močnejša. "Imamo eno najboljših obramb v ligi in eno najglobljih in najbolj vsestranskih klop, veselimo se naslednje sezone. Videli bomo, kako se bo odvila loterija in kakšne igralce bomo lahko pripeljali," pravi. Obžaluje le to, da navijačem zaradi številnih poškodb ni uspel predstaviti popolne peterke, v kateri vidi Kyrieja Irvinga, Klayja Thompsona, Anthonyja Davisa, P. J. Washingtona in Derecka Livelyja.

"Če bi navijači na parketu videli to ekipo, bi razumeli našo vizijo. Prepričan sem, da je to šampionska ekipa, zmage pa bi omilile jezo navijačev, a žal zaradi poškodb to ni bilo mogoče," je še razlagal Harrison. Priznal pa je, da je morda le podcenil jezo navijačev po menjavi Dončića. " Vedel sem, da je Luka navijačem pomemben, nisem pa se čisto zavedal kako zelo."

Zakaj naj ga lastniki ne odpustijo?

Vse od februarske menjave z LA Lakers navijači Dallasa skandirajo "Odpustite Nica!". Zakaj naj jih lastniki kluba ne poslušajo? "Menim, da sem opravil dobro delo in ni pošteno, da se me sodi po vseh teh poškodbah, ki so se letos nakopičile. Ocenjevali me boste lahko naslednjo sezono, ko se bomo vrnili in borili za naslov prvaka," vztraja v zadnjem času eden najbolj osovraženih ljudi v Dallasu.

To sovraštvo čuti. "Ko imaš 20 tisoč ljudi, ki skandirajo odpustite Nica, to občutiš. Da, čutim njihovo jezo. Ampak imam podporo ekipe, sodelavcev, ki mi pomagajo. Je pa moja služba, da sprejemam odločitve v dobro kluba in nekatere bodo nepriljubljene. Ta je bila zelo očitno nepriljubljena," pravi. Odločitev za menjavo Dončića je bila nenadna, ko se je ponudila priložnost, da dobijo Davisa, jo je zgrabil z obema rokama, saj ta po njegovem mnenju veliko bolj ustreza filozofiji, katere glavno vodilo je ... "Obramba dobiva prvenstva", seveda.

"Ko menjaš igralca Lukovega kalibra, tega ne narediš zlahka"

Vseeno Harrison pravi, da odločitve niso sprejeli povsem nepremišljeno. "Ko menjaš igralca Lukovega kalibra, tega ne narediš zlahka. O vsem smo debatirali, a resnično verjamemo, da je obramba ta, na katero bomo stavili," je še odgovarjal na številna vprašanja. In kako se je na odločitev odzval trener Jason Kidd? "Vedno pride do zapletov, sploh ko pride do tako velike spremembe med sezono, ampak zavedal sem se njegovih povezav z Davisom, z njim je osvojil naslov prvaka, vem, da ga spoštuje kot obrambnega igralca, zato me to ni skrbelo. Sam pogovor pa je bil zelo kratek, povedal sem mu odločitev in logiko za njo in je sprejel. Tudi on sledi filozofiji raznolike igre."

Z Dončićem bi imel Dallas slabše možnosti za osvojitev naslova prvaka, meni Harrison. Foto: Guliverimage

"Nismo se želeli skrivati, le počakati smo hoteli"

Harrison se je po "Menjavi" (The Trade), kot so jo poimenovali v ZDA šele drugič pojavil pred mediji. Oziroma tretjič, če štejemo zaprt pogovor pred tednom dni, ko peščica povabljenih novinarjev ni smela snemati pogovora. To je le še stopnjevalo jezo slabo obveščenih navijačev, bes teh pa se je zato delno usmeril proti nič krivim igralcem. Ti in trener Kidd so morali odgovarjati na zoprna vprašanja, ki so bila v resnici namenjena Harrisonu. Bi lahko vse skupaj izpeljali bolje? "Ja, lahko bi izpeljali boljše," je priznal in še enkrat poudaril: "Nismo se želeli skrivati, le počakati smo hoteli na to, da bi bila naša ekipa popolna, z Anthonyjem, Kyriejem, Klyjem, PJ-jem in Livelyjem na parketu, da bi ljudje lahko videli našo vizijo, a se to žal ni zgodilo."

Pravi, da uživa vso podporo lastnikov kluba in da mu ti niso ukazali menjave Dončića. Prepričan je še, da bodo Mavericks, ko bodo zdravi napadali naslov prvaka, saj je želja vodstva, "da se naslov vrne v Dallas". Jedro ekipe je sestavljeno, dodati pa želijo še nekaj okrepitev, ki jih bodo poleti iskali na naboru in na trgu prostih igralcev.

