Nikola Jokić in Vlatko Čančar po drugo zmago

V košarkarski ligi NBA se nadaljujejo boji prvega kroga končnice. Na delu bo ponoči spet moštvo Denver Nuggets s srbskim virtuozom Nikolo Jokićem in slovenskim reprezentantom Vlatkom Čančarjem, ki bo poskušalo v seriji proti Los Angeles Clippers povesti z 2:0 v zmagah. Drugo zmago na domačem parketu bodo lovili tudi New York Knicks proti Detroit Pistons.

Luko Dončića, LeBrona Jamesa, Austina Reavesa in preostale člane moštva Los Angeles Lakers pa popravni izpit čaka v noči na sredo po slovenskem času. Jezerniki bodo proti Minnesota Timberwolves poskušali izničiti zaostanek s prve tekme, ki so jo v nedeljo zjutraj v dvorani Crypt.com s 117:95 dobili Anthony Edwards in njegovi soigralci.

Liga NBA, 21. april, 1. krog končnice:

Zahodna konferenca: 1. krog končnice:

Oklahoma City Thunder (1) – Memphis Grizzlies (8) /1:0/

Houston Rockets (2) – Golden State Warriors (7) /0:1/

Los Angeles Lakers (3) – Minnesota Timberwolves (6) /0:1/

Denver Nuggets (4) – Los Angeles Clippers (5) /1:0/ Vzhodna konferenca: 1. krog končnice:

Cleveland Cavaliers (1) – Miami Heat (8) /1:0/

Boston Celtics (2) – Orlando Magic (7) /1:0/

New York Knicks (3) – Detroit Pistons (6) /1:0/

Indiana Pacers (4) : Milwaukee Bucks (5) /1:0/ // rezultat v zmagah, napreduje moštvo, ki prvo zbere štiri zmage

