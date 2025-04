Poraz vedno boli, še bolj pa, ko izgubiš na način, ki razkriva tvoje slabosti. Los Angeles Lakers z Luko Dončićem in LeBronom Jamesom na čelu so v končnico vstopili z velikimi pričakovanji, a na prvi tekmi proti Minnesota Timberwolves so delovali neprepričljivo, premehko in brez pravih rešitev. Tudi legendarni Magic Johnson se je obregnil ob slabo predstavo svojega moštva. Kaj bodo morali Kalifornijci spremeniti pred drugo tekmo serije, ki bo v noči na sredo, če želijo ostati v realni igri za napredovanje v naslednji krog lige NBA, saj se potem vse skupaj seli na gostujoči parket?

Začetek prve tekme v Crypto.com Areni je bil sanjski. Košarkarjem Los Angeles Lakers je šlo vse kot po maslu. Na krilih razigranega Luke Dončića so imeli stvari pod nadzorom. V drugo četrtino so vstopili ob rezultatu 28:21, nato pa mrk.

Košarkarji LA Lakers so bili povsem neprepoznavni. Trener J. J. Redick, ki prvič vodi ekipo v končnici, je po tekmi priznal, da ekipa ni bila pripravljena na fizično igro Minnesote. Izgubili so tekmo pod košem – skok in točke iz rakete. Niso znali odgovoriti na tekmečev način igre.

Obramba luknjičasta, napad statičen

V obrambi so bili luknjičasti kot švicarski sir. Niso našli rešitve, kako se zoperstaviti tekmecu, ki je iz minute v minuti pridobival samozavest. Naz Reid, ki je prišel s klopi, je prispeval kar 23 točk, od tega je zadel šest trojk. Globina ekipe Timberwolves je omogočila, da so ohranjali vodstvo tudi, ko so počivali nosilci igre.

Anthony Edwards in LeBron James Foto: Reuters

Lakersi so bili v napadu preveč statični in se odločali za igro ena na ena, ki ni obrodila sadov. Luka, ki je tekmo končal pri 37 točkah, je imel le eno asistenco. Celotna ekipa jih je imela pičlih 15, gostujoča pa kar 29. To pove vse o tem, koliko je bila igra kolektivna.

Spremembe, ki jih morajo narediti

In kaj lahko Lakersi naredijo v noči na sredo, ko bodo pred domačimi navijači spet gostili vročo Minnesoto? Treba je poudariti, da so Timberwolvesi dobili zadnjih 17 od skupno 21 obračunov rednega dela lige NBA in da so vroča ekipa.

Foto: Reuters

V prvi vrsti bodo morali Luka in soigralci z enako mero odgovoriti na fizično agresivno igro Minnesote – predvsem pri zapiranju pri skokih v obrambi. Tu bo moral Jaxson Hayes prispevati več, kot je na prvi tekmi, na kateri je bil povsem neviden in igral le osem minut.

V obrambi bodo morali Lakersi nadgraditi svojo igro. Velikokrat se je namreč ob podvajanju zgodilo, da je eden od tekmecev ostal sam pri metu za tri točke in to s pridom kaznoval. Ne bodo se smeli prehitro zadovoljiti s prevzemanjem. Res je tudi, da košarkarji Minnesote verjetno ne bodo zadeli 50 odstotkov vseh vrženih trojk – 21 so jih zadeli na prvi tekmi. Morda bi bilo dobro razmisliti o tem, da Anthonyja Edwardsa ne bi podvajali, tako kot nasprotnik ni Dončića.

Magic Johnson kritičen

Veliko pozornosti bo treba nameniti igri v napadu, v katerem bodo morali igrati bistveno bolj ekipno, preudarno, s tem pa ne bodo izgubljali žog, ki vodijo v nasprotne napade. Potrebnega bo več gibanja brez žoge, da bo igra Lakersov dobila širino.

Magic Johnson je imel veliko povedati po prvi tekmi. Foto: Reuters

Prav tako bo morala svoj delež prispevati klop, ki je na prvi tekmi premogla vsega 13 točk, pa še to bolj v zaključku tekme, ko na parketu nista bili več prvi postavi. Morda bo moral Reddick bolj vključiti Jarreda Vanderbilta, ki je bil med vsemi najbolj agresiven in si je upal narediti bolj grobe prekrške, igral pa je le 14 minut.

Da igra Lakersov ni bila prava, je poudaril tudi legendarni član kalifornijske zasedbe Magic Johnson, ki je z LA Lakers petkrat osvojil naslov prvaka lige NBA: "Trener J. J. Redick je odlično opravljal delo vso sezono, a na prvi tekmi ni bil na ravni. Lakersi so v napadu le stali, igrali preveč ena na ena, on pa se ni odločil za nobene potrebne prilagoditve."