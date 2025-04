Pritožba – dokument, ki zahteva vaše pravice

Ste prejeli odločbo, s katero se ne strinjate? Niste edini. Veliko ljudi se znajde v podobnem položaju – naj gre za zavrnjen bolniški dopust, neodobreno zdravljenje, sporno pokojninsko odločbo … V takšnih primerih imate pravico do pritožbe, a da bo ta res učinkovita, mora biti pripravljena premišljeno in strokovno. Prav zato se številni obrnejo na Pravnik na dlani , kjer vsak dan pripravljamo pritožbe, ki temeljijo na pravu – in ne le na osebnem nezadovoljstvu.

Kaj je pritožba in zakaj je pomembna?

Pritožba je pravno sredstvo, s katerim izpodbijamo odločitev, s katero se ne strinjamo. Uporabimo jo lahko, kadar menimo, da je bila odločitev nepravična, da niso bile upoštevane vse okoliščine ali da je bil postopek izveden napačno. Lahko gre za običajno pritožbo nad nakupom/storitvijo ali za pritožbo zoper sklep/odločbo. Največ pritožb je sicer izdanih v povezavi z upravnimi zadevami (inšpekcijski pregledi, odločbe socialnih služb, nepravilna odmera dohodnine, gradbena dovoljenja, prekrški, odločitve zavarovalniške komisije …). Lahko se pritožimo tudi na samo odločitvijo sodišča.

Učinkovita pritožba lahko pripelje do spremembe odločbe ali ponovnega odločanja – a le, če je ustrezno in pravočasno vložena.

Niste vešči pri pisanju uradnih dopisov?

Struktura pritožbe – ključ do uspeha

Uspešna pritožba ni stvar naključja. Pomembno je, da je pripravljena v skladu s pravili uradnega pisanja. To pomeni, da mora imeti uvod, jedro in zaključek. V uvodu navedemo, na katero odločbo se pritožujemo, v jedru pa jasno predstavimo razloge in pravno podlago za pritožbo. Zaključek običajno vsebuje predlog, kaj zahtevamo (npr. razveljavitev ali spremembo odločbe). Številni se prav v osrednjem delu zataknejo, saj je potrebno dobro argumentiranje.

Ni dovolj, da zgolj zapišemo: "Z vašo odločbo se ne strinjam." Da bi bila pritožba uspešna, moramo natančno poznati, kaj nam po zakonu pripada, na kateri pravni podlagi to utemeljujemo in kako to pravilno izrazimo. A ker večina ljudi ne pozna vseh pravnih določb in postopkov, je smiselno, da se pri pripravi pritožbe posvetujemo s pravnikom.

Primeri pritožb – od ZZZS in ZPIZ do drugih odločb

Pritožbo lahko vložite v številnih primerih – pogosto gre za odločbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kjer posamezniku ni priznana pravica do zdravljenja ali nadomestila. Natančneje gre navadno za pritožbo na invalidsko komisijo.

Prav tako se marsikdo obrne na nas zaradi odločb Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), kjer gre za zapletene primere glede invalidnine ali upokojitve. Pri pripravi pritožbe na ZPIZ je ključno sestaviti ugovor tako, da izpostavite, v čem je po vaši presoji mnenje komisije napačno.

A pritožbo je mogoče vložiti tudi proti odločitvam centrov za socialno delo, sodišč ali drugih državnih organov. Velikokrat je potrebna pritožba delodajalcu, ker ta ne upošteva naših delavskih pravic. Ključno torej je, da ne pristajate na vse in da poiščete svoje pravice.

Ne odlašajte, saj ura teče! Navadno je rok za oddajo pritožbe relativno kratek (pet ali sedem dni).

Potrebujete pomoč?

Pritožba je pogosto zadnja možnost, da zaščitite svoje pravice – zato je ne gre pisati na pamet ali s pomočjo spletnih predlog.

