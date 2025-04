Pokazali so zasnovo baterijskega paketa z dvojnim jedrom, ki združuje več tipov baterije v eno enoto in s tem najboljši izkoristek baterije za posamezne dele njene uporabnosti. Največji doseg bi lahko znašal prek 1.500 kilometrov. Dvojedrni koncept razdeli baterijo na dva dela – osnovnega in del s podaljšanim dosegom.

Se obeta pomemben tehnološki preboj?

V območju podaljšanega dosega so uvedli baterijsko tehnologijo z negativno elektrodo, ki se sama generira, in tako odpravili potrebo po tradicionalnih anodnih materialih iz grafita. Ta inovacija omogoča bistveno večjo energijsko kapaciteto v enakem prostorskem okviru baterije in hkrati občutno poveča energijsko gostoto, oba pa imata različna tipa celic.

Del koncepta so tako imenovane ternarne baterije. To so litij-ionske baterije, pri katerih je katoda narejena iz treh kovin – običajno niklja, kobalta in mangana. Te kovine pomagajo izboljšati kapaciteto, zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Take baterije pa pri CATL združujejo z litij-železo-fosfatom. To je material, ki je zelo stabilen, varen in dolgo obstojen, čeprav ima nekoliko nižjo energijsko gostoto. S kombinacijo teh dveh tehnologij poskušajo doseči ravnotežje med varnostjo, zmogljivostjo in dometom.



Poleg tega so Kitajci vgradili še posebno anodo, ki ne temelji več na klasičnem grafitu (kot v večini baterij), ampak na ternarnem materialu, ki se "sam ustvari" med delovanjem baterije. Ta pristop poveča zmogljivost, saj omogoča več prostora za shranjevanje litijevih ionov – kar pomeni več energije in torej daljši doseg vozila.

Ob tem še 1,3-megavatno polnjenje in izjemna energijska gostota – ta je lahko preboj tudi za hibride

CATL je ob tem pokazal še novo generacijo baterijo shenxing, ki omogoča osemsto kilometrov dosega (po kitajskih merilnih standardih), polniti pa jo je mogoče z močjo prek 1,3 megavata. To pomeni pridobljen doseg prek petsto kilometrov v petih minutah. Tak izkoristek je seveda mogoč le ob ustrezno zmogljivi polnilnici.

Tretja večja napoved podjetja CATL je bila natrij-ionska pogonska baterija, katere množična proizvodnja je predvidena za december letos. Združljiva bo tako s hibridnimi kot tudi popolnoma električnimi vozili.

Ta baterija ima izjemno energijsko gostoto 175 vatnih ur na kilogram. To bi lahko za klasične hibride pomenilo domet prek dvesto kilometrov, za električna vozila pa prek petsto kilometrov. Baterija omogoča tudi visoke moči polnjenja, ob tem življenjsko dobo deset tisoč ciklov. Taka baterija je odlično odporna na nizke temperature in tudi pozimi deluje praktično enako kot pri toplejših temperaturah.