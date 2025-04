Šanghajska mrzlica: Kitajci udarno lovijo Teslo, Evropa krči svoj zaostanek

Na avtomobilski razstavi v Šanghaju bo več kot 70 kitajskih in tujih avtomobilskih proizvajalcev predstavilo več kot sto novih oziroma prenovljenih modelov. Če so bile podobne avtomobilske razstave drugod po svetu zadnja leta slabše obiskane, je na Kitajskem položaj drugačen. Zaradi ostre konkurence domači trg cveti v iskanju kar najbolj cenovno ugodnih ponudb za kupce.

Od 23. aprila do 2. maja bodo v Šanghaju pokazali več avtomobilov za kitajski trg, nekatere pa tudi za ostale globalne regije. Med domačimi bosta med drugim pomembna razstavišča zasedla domača velikana BYD in Geely, tudi tuji proizvajalci kot so Volkswagen, Audi, Toyota, Nissan in General Motors pa pripravljajo svoje adute.

Mnogi proizvajalci želijo na trg poslati avtomobile višjega cenovnega razreda in se s tem umakniti stran od nižjecenovne ponudbe. BYD bo kot vodilna znamka med drugim pokazal tudi priključni hibrid svoje premijske znamke Yangwang (U8L). Foto: BYD

Tik pred razstavo so priiključni avtomobili spet prehiteli klasiko

Kitajski trg je zaradi svoje velikosti za globalne avtomobilske proizvajalce med najpomembnejšimi, ima pa svoje posebnosti. Domače znamke pridobivajo na priljubljenosti, opazno je tudi nagibanje trga proti avtomobilom s priključnim kablom. Marca je prodaja takih avtomobilov spet presegla prodajo avtomobilske klasike. Do točke preloma je sicer prišlo že lani, a nato so novi avtomobili z motorji z notranjim izgorevanjem spet dobili prednost. Trenutno sta obe avtomobilski ponudbi, klasika in električna oziroma priključno-hibridna alternativa, skoraj povsem izenačeni.

Marca so na Kitajskem prodali kar 1,97 milijona novih avtomobilov, kar je bilo 14,4 odstotka več kot marca lani.

Xiaomi je bil lani zvezda razstave s prvim modelom SU7, letos pa se bodo z novim YU7 razstavi izognili. Foto: Reuters

Poleg vseh novosti sta v Šanghaju zanimivi dve temi. Kitajske oblasti so v zadnjih tednih precej zaostrile predpise za uporabo tehnologij samodejne vožnje in to velja tako za dejanske sisteme kot tudi oglaševanje le-teh. Samodejna vožnja je bila za kitajske proizvajalce pomembna pri iskanju pozornosti na prenatrpanem kitajskem trgu, zaradi novih predpisov pa bo to težje in že v Šanghaju bodo morali proizvajalci izpostavljati svoje druge tehnologije.

Povod za zakonodajne spremembe je bila tragična nesreča z avtomobilom xiaomi SU7, ki se je na avtocesti zaletel v betonski zid. Pri tem so umrle tri osebe. Voznica je poskušala v zadnjem hipu prevzeti nadzor nad avtomobilom, a neuspešno.

Xiaomi letos veliko bolj zadržano kot lani

Xiaomi je bil lani v Šanghaju prav z avtomobilom SU7 glavna zvezda. Obiskovalci so v vrsti stali tudi dve uri, da so lahko ta avtomobil videli v živo. Od takrat je Xiaomi prodal več kot 215 tisoč vozil. Na presenečenje Xiaomi v Šanghaju ne bo pokazal novega križanca YU7, razlogov za letos veliko manj zadržano predstavitev pa niso uradno pojasnili.

Tesla se mora krčevito boriti za svoj tržni delež na Kitajskem. Foto: Reuters

Lov za Teslo in lov za nizkimi cenami

Xiaomi je postal trn v peti tudi za Teslo, ki se na Kitajskem krčevito bori za svoj tržni delež. Za razliko od ZDA in Evrope na njihovo kitajsko prodajo manj vplivajo politične aktivnosti Elona Muska, a tudi zaostrovanje pri trgovinskem sporazumu med ZDA in Kitajsko bi lahko negativno vplivalo na povpraševanje po ameriških (Teslinih) avtomobilih. Kitajski proizvajalci kar tekmujejo, kdo bo pokazal bolj prepričljivo alternativo tesli model Y. Ta je tudi letos še vedno najbolje prodajani športni terenec na Kitajskem. Letos so jih prodali 81 tisoč, kar pa je bilo 18 odstotkov manj kot v prvem četrtletju lani.

Na razstavi v Šanghaju bodo pokazali več kot deset neposrednih tekmecev modela Y. Tesla je imela na kitajskem trgu električnih avtomobilov leta 2020 še 15-odstotni tržni delež, v prvem četrtletju letos pa je ta zdrsnil na devet odstotkov.

Kaj pa Evropa? Namesto Audija za Kitajce AUDI.

Težava za Teslo na Kitajskem so predvsem nizki donosi. Prodajajo predvsem cenejše različice modela Y z manjšo baterijo in enim motorjem, še pri teh avtomobilih pa zaradi zaostrenih cenovnih razmer lahko šteje vsak evro.

Na avtomobilski razstavi v Šanghaju veliko pričakujejo tudi nekateri vodilni evropski proizvajalci. Volkswagen bo pokazal več konceptov, ki so jih naredili s kitajskimi partnerji, svoj prvi avtomobil namenske kitajske linije bo pokazal tudi Audi. To bo model AUDI E5 sportback, ki so ga za zdaj pokazali le v zamaskirani podobi. Poleg te novosti bodo v Šanghaj odpeljali še nekaj podaljšanih različic svojih modelov A6L e-tron, A5L, A5L sportback in Q5L.

Kot smo že poročali, imajo s padanjem prodaje na Kitajskem veliko težav predvsem nemški premijski proizvajalci.