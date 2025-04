V ZDA so v soboto potekali protesti proti politikam skrajno desne vlade predsednika Donalda Trumpa. Ob obletnici začetka ameriške vojne za neodvisnost se je v Washingtonu in več drugih ameriških mestih zbralo nekaj tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Organizatorka protestov je skupina 50501, ki s to številko predstavlja 50 protestov v 50 zveznih državah kot eno gibanje. Na svoji spletni strani navaja, da so protesti hiter in decentraliziran odziv na protidemokratična in nezakonita dejanja Trumpove vlade in da so v soboto sovpadli z 250. obletnico začetka ameriške vojne za neodvisnost.

V več ameriških mestih, med drugim v Washingtonu in New Yorku, so protestniki nosili transparente s slogani, kot sta "Brez kraljev v Ameriki" in "Uprimo se tiraniji". Protestniki so izrazili zaskrbljenost, da Trump ogroža dolgo spoštovane ustavne norme, vključno s pravico do poštenega sojenja.

Med izraženimi kritikami se je pojavilo tudi nezadovoljstvo z ukrepi urada za vladno učinkovitost (Doge) in pobudi Trumpa za zmanjšanje obsega državnih in vladnih institucij.

Protesti proti Trumpu so sicer v preteklih mesecih že potekali, med drugim tudi v nekaterih evropskih mestih, kot sta Berlin in London. Skupina 50501 naslednji protest napoveduje za 1. maj.