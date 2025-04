"Do nadaljnjega se mora vlada vzdržati deportacije katerega koli pripornika," je v kratki izjavi zapisalo vrhovno sodišče. Odločitev so sprejeli potem, ko so odvetniki pripornikov opozorili, da bi bili ti ob izgonu brez ustrezne sodne odločbe izpostavljeni resni nevarnosti.

Dva konservativna sodnika, Clarence Thomas in Samuel Alito, se z odločitvijo nista strinjala, a je večina razsodila v prid pripornikov.

Spor se nanaša na desetine Venezuelcev, zaprtih v centru za pridržanje Bluebonnet v Ansonu v Teksasu. Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU) je vložila nujne predloge na več sodiščih, vključno z vrhovnim sodiščem, pri čemer je opozorila, da so nekatere moške že dali na avtobuse in jim povedali, da bodo kmalu deportirani.

Ameriška vlada se na odločitev vrhovnega sodišča uradno še ni odzvala. V petek je vladni odvetnik sicer trdil, da nima informacij o načrtovani deportaciji za ta dan, čeprav je priznal, da bi se to lahko zgodilo že v soboto.