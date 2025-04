ZDA umikajo polovico svojih vojakov iz Sirije

ZDA bodo v prihodnjih mesecih približno prepolovile število vojakov, ki so jih napotile v Sirijo. Tako se bo njihovo število zmanjšalo na manj kot tisoč, je v petek sporočil Pentagon. Ob tem so se po navedbah tiskovne agencije zavezali nadaljnjemu boju proti skrajni Islamski državi v Siriji.

Washington ima v Siriji že leta vojake kot del mednarodnih prizadevanj proti Islamski državi (IS), ki je ob kaosu državljanske vojne zavzela dele ozemlja tako v Siriji kot tudi v sosednjem Iraku. Džihadisti so od takrat v obeh državah utrpeli velike poraze, a ostajajo grožnja, dodaja AFP.

"Danes je minister za obrambo usmeril konsolidacijo ameriških sil v Siriji na izbrane lokacije," je v izjavi dejal tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell, ne da bi navedel, kje točno so te lokacije.

"Ta premišljen in na pogojih temelječ proces bo v prihodnjih mesecih zmanjšal navzočnost ZDA v Siriji na manj kot tisoč pripadnikov ameriških sil," je napovedal.

"Medtem ko bo prišlo do te konsolidacije, skladno z zavezanostjo predsednika Trumpa, bo centralno poveljstvo ZDA ostalo pripravljeno na nadaljevanje napadov na ostanke IS v Siriji," je dodal Parnell.

Ameriške sile občasno izvajajo napade in racije

Po vzponu IS leta 2014 so ZDA v podporo iraškim silam in Sirskim demokratičnim silam (SDF) pod vodstvom Kurdov pomagale s svojimi vojaškimi silami iz zraka. Washington je napotil tudi več tisoč svojih predstavnikov za svetovanje in pomoč lokalnim silam, pri čemer so se ameriške enote v nekaterih primerih neposredno borile proti džihadistom.

Po krvavih vojnah je iraški premier decembra 2017 razglasil končno zmago nad IS, medtem ko je SDF marca 2019 razglasila poraz "kalifata" IS, potem ko je zavzela njeno zadnje oporišče v Siriji.

Toda džihadisti imajo še vedno nekaj borcev na podeželju obeh držav, ameriške sile pa že dolgo izvajajo občasne napade in racije, da bi preprečile ponovni vzpon IS, opozarja AFP.