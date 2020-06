Kljub prepovedim v Parizu protestirajo #video

V Franciji se danes v več mestih odvijajo protesti proti rasizmu in policijskem nasilju, ki jih je spodbudila smrt temnopoltega Američana Georgea Floyda v Minneapolisu. Kljub prepovedi zaradi pandemije covida-19 so se protestniki zbrali tudi v Parizu.

Številni ljudje so v rokah držali protirasistične slogane in napis Black Lives Matter (Življenja temnopoltih so pomembna). Čeprav je proteste spodbudila smrt Floyda, so na njih pozivali tudi k pravičnosti za Adamo Traoreja. Sin migranta iz Malija je pred štirimi leti umrl v priporu v predmestju Pariza, poroča STA.

Protestniki so se zbrali med drugim na ulicah Lyona, Lilla in Rennesa. V Parizu je policija zaradi epidemije covida-19 prepovedala proteste, vendar to ni odgnalo protestnikov. Številni so imeli na sebi zaščitne maske. Tudi drugod po Franciji je sicer še vedno prepovedano zbiranje več kot deset ljudi.

Podoben primer tudi v Franciji

Smrt Floyda v ZDA je v Franciji spomnila na sumljivo smrt Traoreja, ki je postal simbol policijskega nasilja v Franciji. Sprožili so več preiskav vzroka smrti, med drugim je izvedenec, ki je delal za družino umrlega, ugotovil, da je umrl zaradi zadušitve, ki jo je povzročil zunanji dejavnik. Policija to zavrača.

Protesti po več evropskih mestih

Foto: Reuters Incident v ZDA je sprožil solidarnostne proteste po celem svetu. Med drugim se je več tisoč protestnikov danes spet zbralo v središču Berlina ter drugih nemških mestih, protesti pa potekajo tudi v Londonu in Amsterdamu.

V Berlinu se protestniki zbirajo na osrednjem Aleksandrovem trgu. Berlinska policija je prek Twitterja že pozvala protestnike, naj več ne prihajajo na trg, saj je bil ta po njeni oceni 45 minut po začetku protirasističnih demonstracij natrpan. Protestnike so tudi pozvali, naj upoštevajo priporočeno medsebojno razdaljo in nosijo zaščitne maske.

Za sobotne proteste v Berlinu naj bi bilo uradno prijavljenih 1500 protestnikov, medtem ko policija pričakuje, da se bo zbralo do deset tisoč protestnikov.

Protesti so sicer skupno napovedani v 25 nemških mestih.

Protesti proti rasizmu se širijo tudi po Avstriji

Po četrtkovih in petkovih protestih proti rasizmu v avstrijski prestolnici Dunaj so proteste danes pripravili tudi v deželah Tirolska in Predarlsko. V Innsbrucku se je po podatkih policije zbralo približno 4000 protestnikov, v Bregenzu pa na začetku demonstracij nekaj sto, poroča STA.