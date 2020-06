Na pobudo Aktiva delavk in delavcev v kulturi je popoldne potekala druga akcija za kulturo. Začela se je na Prešernovem trgu, od koder se je povorka približno 500 ustvarjalcev podala do ministrstva za kulturo. Tam so oblikovali kolono in nato pred vhod ministrstva odložili rekvizite, ki jih sicer uporabljajo pri svojem delu, piše STA.

Prva akcija za kulturo je pred ministrstvom za kulturo potekala minuli torek. Kot so pred akcijo zapisali pobudniki, je "ministrstvo za kulturo svoja vrata pred kulturo zaprlo in ga besede na papirju ne dosežejo", zato je "čas za prehod k novim oblikam dejavnosti". Pred drugo kulturno akcijo so pobudniki zapisali, da ne glede na vse njihove pozive, dopise, izjave, apele, pojasnila in akcijo ministrstvu za kulturo še vedno ni jasno, o čem govorijo, zato bodo povedali še enkrat, piše STA.

Članica aktiva, umetnostna zgodovinarka in kritičarka Petja Grafenauer, je pred pričetkom današnje akcije za STA povedala, da vlada sicer zelo dobro razume, kaj ji skušajo dopovedati. To ni vprašanje. Vprašanje so ukrepi, "ali bo vlada prevzela na svoja pleča to, da bo pustila, da se z umetnostjo in kulturo v tej državi zgodijo slabe stvari".

"Tu ne gre le za denar. Gre tudi za dobro voljo."

Podarila je, da ne trdijo, da je drugim interesnim skupinam in delavcem lažje. Predvsem gre po njenih besedah za to, da mora vlada prepoznati vrednost kulture in umetnosti, če naj ministrstvo za kulturo služi svojemu namenu. Kar zahtevajo, je sprejetje ukrepov, ki presegajo zgolj nujne socialne ukrepe, kot so jih sicer sprejele tudi nekatere druge države, ki imajo podoben BDP. "Tu ne gre le za denar. Gre tudi za dobro voljo, mogoče tudi za kakšno reorganizacijo, za odprt dialog, ki si ga kultura vedno želi, kaj šele s svojim ministrstvom. Menimo, da je stanje v tej situaciji za kulturnike resnično žalostno, da so šli na ulico," je sklenila, piše STA.

Ministrstvo za kulturo se je na prvo akcijo odzvalo s skoraj desetminutno videoizjavo, v kateri je državna sekretarka Ignacija Fridl Jarc med drugim zanikala navedbe o neodzivnosti ministrstva. Na današnji akciji pa so pobudniki prebrali svoj odgovor na izjavo državne sekretarke, v katerem so med drugim zapisali, da "državna sekretarka kulturnikom in kulturnicam očita jezo in pohod na ulice, a ne uvidi, da je nastalo stanje žalostna posledica odločitev, dejanj in nagovora institucije, v katere imenu govori".

Povorka ustvarjalcev iz kulturnega, umetniškega in kreativnega sveta se je po Trubarjevi cesti podala do ministrstva za kulturo. Tam so oblikovali kolono ter posamič pred vhod ministrstva odlagali rekvizite, med katerimi je bilo opaziti več računalniških mišk, slušalke, mikrofon, slikarsko paleto, čopiče, barve, knjige, plakate, lasuljo, piščali in kose oblačil.

Igralka se je protestno slekla

Policisti so legitimirali igralca Primoža Bezjaka, ki je na na vhod kulturnega ministrstva zalepil svojo obleko. V njegovo podporo se je nato slekla še igralka Katarina Stegnar, sicer tudi članica istega igralskega kolektiva Beton Ltd.

Kot so napovedali pobudniki, nameravajo z akcijami za kulturo, v kolikor ne se ne bo nič spremenilo, nadaljevati, še piše STA.

