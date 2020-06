Med protesti v Ljubljani prijeli več ljudi, shod tudi pred policijsko postajo #video #foto

V petek so se že osmič zapored po večjih slovenskih mestih zbrali protivladni protestniki. V Ljubljani so policisti zaradi neupoštevanja ukazov prijeli sedem oseb, pozneje se je nekaj protestnikov zbralo tudi pred policijsko postajo na Trdinovi ulici.

Petkov protivladni protest v Ljubljani je večinoma potekal mirno, po ocenah policije se je zbralo okoli 5.000, po ocenah organizatorjev pa več kot 9.000 ljudi.

Okoli 20. ure je več protestnikov preskočilo varovalno ograjo na Trgu republike, več deset protestnikov pa jo je začelo podirati.

Iz PU Ljubljana so sporočili, da so protestnike pozvali, naj prenehajo s tem početjem, ker pa ukazov policistov niso upoštevali, so sedem oseb prijeli in pripeljali na policijsko postajo Ljubljana Center, kjer so jim izdali plačilne naloge.

"Pozneje se je nekaj deset protestnikov zbralo pred policijsko postajo Ljubljana Center, kamor so policisti odpeljali prijete osebe, zaradi varnosti so policisti zaprli Trdinovo ulico," so še sporočili z ljubljanske policijske uprave, kjer nadaljujejo zbiranje obvestil.

