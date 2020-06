Protestniki tokrat brez koles #video

Ograjo na Trgu republike so postavili že pred deseto uro dopoldne. Protesti naj bi se začeli okoli 20. ure, ko naj bi se začel pester protestniški program. Organizatorji pravijo, da še vedno ne potrebujejo odra, ker bodo svoja sporočila predajali z drugimi sredstvi.

Očitno tudi s platni in barvami, ob najavi katerih so zapisali, da bodo lahko ustvarili umazano perilo, ki se bo sušilo na vrvi, vsem na očeh. Okoljevarstveniki in kulturniki naj bi se od 19. ure dalje zbrali na Prešernovem trgu in od tam krenili na trg, kolesarji pa bodo ob isti uri začeli krožiti po mestu, vendar tokrat brez določene proge.

Protestniki, ki izražajo nezadovoljstvo z vladnimi ravnanji, se bodo zbrali tudi v drugih slovenskih mestih.

Utrinki s prejšnjega protesta: