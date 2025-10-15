V Vidmu se je v torek ob robu kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo v nogometu, v kateri sta se pomerila Italija in Izrael, okrog 10.000 ljudi zbralo na propalestinskih protestih. Večina je mirno protestirala proti sodelovanju Izraela, prišlo pa je tudi do spopadov s policijo. Ranjeni so bili trije ljudje, 20 je bilo pridržanih.

Protest se je odvijal več kilometrov stran od prizorišča tekme, na kateri je s tri proti nič zmagala Italija. Za varnost je skrbelo več kot 1000 policistov in pripadnikov vojske, območje so nadzorovali tudi helikopterji in droni. Strogi varnostni ukrepi so veljali tudi na območju stadiona.

Protestni shod je organiziralo pet različnih organizacij, ki so v Videm pripeljale več kot 340 aktivističnih skupin iz vse Italije. Začel se je okrog 18. ure, udeleženci pa so mahali s palestinskimi zastavami in nosili transparente z napisi v podporo Palestincem.

"Pokažite Izraelu rdeči karton"

Na njih so bili med drugim napisi "pokažite Izraelu rdeči karton", "svobodna Palestina" in "genocidni Izrael". Protestniki so pozivali Mednarodno nogometno zvezo (Fifa), naj Izrael izključi iz mednarodnih tekmovanj.

Čeprav se je shod začel mirno, so ob njegovem zaključku nekateri udeleženci začeli obmetavati policijo z različnimi predmeti, ta pa se je odzvala z vodnim topom in solzivcem. Trije ljudje so bili pri tem ranjeni, 20 jih je policija pridržala, na spletni strani poroča italijanska televizija Rai.

V Italiji se je v zadnjih tednih, tudi v znak protesta proti stališču vlade v Rimu, ki je zadržana pri kritikah izraelskega ravnanja v Gazi, odvil niz propalestinskih protestov z množično udeležbo. V začetku meseca je državo ohromila tudi s tem povezana splošna stavka.

