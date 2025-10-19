Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Nedelja,
19. 10. 2025,
6.00

Osveženo pred

10 ur, 12 minut

Nedelja, 19. 10. 2025, 6.00

10 ur, 12 minut

29. NLB Ljubljanski maraton

Danes elita na rekorde Ljubljanskega maratona

Klara Lukan | Klara Lukan bo poskupala izboljšati svoj lanski dosežek na deset kilometrov. | Foto Nebojša Tejić/STA

Klara Lukan bo poskupala izboljšati svoj lanski dosežek na deset kilometrov.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Danes se bodo na 29. NLB Ljubljanskem maratonu pomerili elitni tekači na deset, 21 in 42 kilometrov. Že ob 8. uri bosta slovenska rekorda napadla Klara Lukan in Vid Botolin, ob 9. uri štartajo polmaratonci in maratonci, slovenski aduti pa so Primož Kobe, Nina Gubanc in Jakob Medved. Povabljena elitna zasedba iz Afrike bo poskušala ogroziti absolutna rekorda ljubljanske proge.

Ljubljanski maraton 2022
Sportal Šolarji odprli tekaški praznik v Ljubljani

Danes je torej na sporedu glavni del slovenskega tekaškega praznika, 29. NLB Ljubljanskega maratona. Ob 8. uri bodo najprej štartali tekači na Garminov tek na deset kilometrov, ob 9. uri pa skupaj še udeleženci polmaratona Generali Zame na 21 in Heinekena 0.0 maratona na 42 kilometrov.

Štarti ostajajo na Slovenski cesti pri Figovcu, trase pa take kot do zdaj. Tudi cilji tekov so na istem mestu, na Kongresnem trgu, kjer bodo vsi tekači, ki bodo prečkali ciljno črto, prejeli medaljo.

Štartajo na rekorde, eden tudi na Guinnessovega

Na rekorda ljubljanskega desetkilometrskega teka bosta prva štartala Klara Lukan in Vid Botolin, ki sta lani zmagala z najboljšima časoma 31:49 in 29:54. Nato so na vrsti maratonci in polmaratonci. Član slovenskega top teama na 21-kilometrski razdalji je Jakob Medved, ki je lani zmagal s časom 1:07:16, letos pa si želi popraviti slovenski rekord polmaratona, ki si ga od leta 2010 lasti Primož Kobe (1:04:55). Ta bo na 42-kilometrski razdalji poskušal izboljšati svoj lanski rekordni dosežek, ko je z 2:18:21 za sekundo popravil rekord Romana Kejžarja iz leta 1998. Nina Gubanc je bila lani na 42-kilometrski razdalji deveta v absolutni konkurenci in četrta med Slovenkami s časom 2:51:32. Letos se želi spustiti pod dve uri in 50 minut

Poleg športnih rekordov se v Ljubljani letos obeta tudi vsaj en Guinnessov, saj ima glasbenik Anže Zavrl iz skupine Gadi načrt maraton preteči s harmoniko. Eden od pogojev je, da nanjo vso pot tudi igra.

Luka Janežič
Sportal "To je na žalost zaznamovalo mojo kariero" #video

Tudi afriška elita je motivirana

Prireditelji upajo, da bosta letos v domala idealnih razmerah izboljšana tudi absolutna rekorda proge. Najboljši čas, 2:04:58, je leta 2018 postavil Etiopijec Sisay Lemma, najboljša ženska znamka pa je stara eno leto, lani jo je namreč postavila Kenijska zmagovalka Joyce Chepkemoi Tele (2:20:17). Prireditelji upajo, da se bodo dekleta letos spustila pod mejo dveh ur in 20 minut.

Rekorder Ljubljanskega maratona je od leta 2018 Etiopijec Sisay Lemma. | Foto: Ana Kovač Rekorder Ljubljanskega maratona je od leta 2018 Etiopijec Sisay Lemma. Foto: Ana Kovač

Zmagovalce letošnjega maratona gre iskati med povabljenimi elitnimi tekači, ti pa so: Kenijca Collins Kipkurui Kipkorir (osebni rekord 2:06:44) in Bethwell Kipkemboi Rutto (2:07:08), Etiopijci Kemal Husen Gebi (2:06:52), Henok Tesfay Ghebreab (2:07:12) in Haftamu Abadi Gebresilase (2:08:25), pa slovenski rekorder Ljubljanskega maratona Primož Kobe (2:13:36). Za tempo bodo skrbeli Kenijca Yonah Kimtai Muzee in Edmond Kipngetich ter Madžar Levente Szemerei.

Tudi ženska elita prihaja iz Afrike, sestavljajo jo: Kenijke Viola Jelagat Kibiwot (2:20:57), Ivyne Jeruto Lagat (2:22:21), Janet Ruguru Gichumbi (2:23:00) in Brillian Jepkorir Kipkoech, ki bo v Ljubljani tekla svoj prvi maraton, pa tudi Etiopijki Betelihem Afenigus Yemer (2:23:20) in Tigist Gezahagn Menigstu (2:24:25). Za tempo v ženski konkurenci bo skrbel Kenijec Andrew Kipruto Kosgei.

