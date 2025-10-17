V tokratni epizodi Spotkasta je bil gost atlet in trener Dejan Lenart, s katerim sta se z Evo Cimbola pogovarjala o teku, pripravah na Ljubljanski maraton in o tem, zakaj je ta dogodek za tekače poseben praznik. Pred največjim tekaškim dogodkom v Sloveniji je Dejan Lenart spregovoril tudi o svoji poti in o tem, zakaj je kritičen do nekaterih trenerjev.

Največji tekaški praznik v državi



Ljubljanski maraton bo v nedeljo, 19. oktobra, na ulice prestolnice ponovno privabil več tisoč tekačev iz Slovenije in tujine. Že dan prej, v soboto, bodo potekali otroški in mladinski teki, v dvorani Stožice pa se bo vse do sobote odvijal tudi Running Expo, sejem tekaške opreme in športne energije, ki vsako leto privabi številne ljubitelje teka.

Atletika kot prva in edina ljubezen

Dejan Lenart prihaja iz Celja, kjer je bila atletika v osemdesetih letih izjemno močna. "Atletika je bila moja prva in edina ljubezen," pove brez oklevanja. Zanjo ga je navdušil učitelj v osnovni šoli – najprej s skokom v daljino, nato pa se je popolnoma predal treningom.

Spominja se časa, ko je bilo v športu več sproščenosti: "Takrat smo trenirali bolj srčno, več je bilo igre in manj pritiska. Danes se mi zdi, da je vse zelo ciljno in resno že pri najmlajših."

Ko je spoznal, da kot tekmovalec ne more več napredovati, se je odločil, da se posveti trenerskemu poklicu – in v njem našel svoje pravo poslanstvo. Čeprav je vse življenje povezan z atletiko, Lenart odkrito pove, da tek nikoli ni bil njegova največja strast. "Od stotih tekov mi je mogoče pet takšnih, ki so mi res všeč," pravi z nasmehom, "ampak grem, ker vem, da delam nekaj dobrega zase."

Razume pa tiste, ki v teku resnično uživajo – sploh tiste, ki tedensko pretečejo po 200 kilometrov. "To ni mogoče, če ne uživaš v tem, kar počneš. A večina od nas ima službo, obveznosti in se včasih na tek odpravimo utrujeni. Šele v naravi se sprostiš in potem je vse lažje."

Lenart je velik pristaš teka v naravi, teka na stezi v fitnesu pa ne razume najbolje. Ob tem poudarja, da je vsekakor lažje in bolje teči v dvoje ali v skupini: "Če tečemo za zdravje, naj bo tempo pogovoren. Zakaj bi se mučili, če to ni potrebno?" Tako lahko začetniki brez težav zdržijo prvih 15 minut teka, nato pa postopno dodajajo čas ali razdaljo. "Malo hoje, malo teka – in gre," svetuje trener in dodaja, da ne smemo pozabiti tudi na vadbo za moč, ki pomaga ohranjati ravnovesje v telesu in preprečuje poškodbe.

Priprave in regeneracija – nič na silo

Ker se maraton približuje, je v pogovoru namenil nekaj besed tudi zadnjim pripravam. "Tik pred maratonom ni več čas za nadoknaditi zamujeno. Zdaj je čas za počitek, da telo pride spočito in pripravljeno." Prav tako opozarja, da je regeneracija po maratonu enako pomembna kot sama priprava: "Šele takrat se telo zares sestavi nazaj."

Mnogi tekači se teka lotijo preveč ambiciozno. "Zakaj bi morali vsi preteči maraton? Zakaj ne bi bilo dovolj najprej deset kilometrov?" se sprašuje, "telo potrebuje čas in sistematičen pristop."

Trenerji morajo videti več

V zaključku pogovora sta se z Evo Cimbola dotaknila tudi občutljive teme motenj hranjenja pri športnikih, kjer je bil Lenart zelo neposreden: "Trenerji bi morali take težave prepoznati in ukrepati – ne pa gledati stran ali celo spodbujati nezdrave prakse." Več težav z bulimijo opaža pri dekletih in zdi se mu grozno, da trenerji takšne težave rešujejo s hormoni ali pa sploh ne ukrepajo, čeprav vidijo, kaj se dogaja.

"Jaz s treniranjem ne nadaljujem, dokler se te stvari ne uredijo. Seveda nudim ob tem maksimalno podporo, imam tudi v ekipi dr. Leona Bedrača in pomagamo športnikom, ki imajo težave s prehranjevanjem. Žalostno je, da sistem ne naredi ničesar, da bi bilo tega manj." Zato se mu zdi ključno, da trenerja ne premaga dejstvo, da je mlad športnik izrazit talent, in potem ostalo ni pomembno.

Iskren pogled na šport in življenje

Pogovor z Dejanom Lenartom je iskren vpogled v svet atletike in teka, pa tudi v filozofijo športa, kjer ni pomembno le zmagovati, temveč predvsem poslušati svoje telo, uživati v gibanju in ohraniti zdrav odnos do športa.

"Poslušajmo svoje telo, tecimo zase in uživajmo v tem, kar počnemo – šele takrat ima tek pravi pomen," pravi Lenart. Za še več napotkov, kako s tekom sploh začeti, katere so pomembne stvari pri športu in kakšna je njegova filozofija, preverite v zgornjem posnetku.

