V najnovejši epizodi Spotkasta z Evo Cimbola je bila gostja Metka Albreht, stilistka, ki že dolga leta s svojim delom in energijo pušča poseben pečat. Pogovor je razkril njeno iskreno osebnost, ljubezen do ljudi ter pogled na življenje, ki ga danes živi bolj preprosto in umirjeno kot nekoč.

Metka Albreht verjame, da življenje ni zapleteno – ljudje ga naredimo takšnega. Z leti se je naučila stvari poenostaviti in manj komplicirati. Najbolj jo izpolnjuje stik z ljudmi: "Ne izčrpavajo me, ampak mi dajejo. Tudi tisti posebneži," pravi.

Pri svojem delu je vodilo človek sam, ne pa nazivi ali status. Ko nekoga sreča, ga začuti in že ve, kaj potrebuje – brez dolgih razlag. Hitri modi ni nikoli sledila. Njeno delo je trajnostno naravnano, saj za stranke veliko šiva po meri, popravlja in predeluje kose, ki na ta način postanejo skoraj večni.

Metka Albreht je s svojo nalezljivo energijo očarala tudi vse v studiu Spotkasta. Foto: Gaja Hanuna

Svoje kodre je sprejela šele pred 20 leti

Tudi njen osebni slog ima prepoznavni zaščitni znak – kodre. Ker si je kot deklica želela ravne lase, je svoje kodre sprejela šele pred dvajsetimi leti. Danes z nasmehom priznava, da jo včasih še vedno presenetijo, a jih zna ukrotiti z izdelki, ki jih nekoč ni imela.

Pogosto se spomni na besede pokojnega očeta

Metka prihaja iz skromne družine v Postojni. Otroštvo je bilo polno igre na prostem, povezanosti in topline. Posebej čustveno se spominja pokojnega očeta, ki ji je skupaj z mamo dal dragocene popotnice. Njegov nasvet ji ostaja vodilo: "Če se usedeš na napačen vlak, poišči pravega in se odpelji dalje – samo nikoli ne stoj na mestu."

Odraščala je v Postojni, posebej čustveno se spominja pokojnega očeta, na čigar besede se pogosto spomni. Foto: Gaja Hanuna

Kot mama dveh otrok priznava, da se še vedno uči, kako najti ravnotežje. Pri vzgoji jo vodi visok prag tolerance, a ko je presežen, zna biti tudi odločna. Pomembno se ji zdi, da otrokom zaupa in jih uči praktičnih veščin – od kuhanja do plezanja po drevesih. Sama si čas za rekreacijo vzame zgodaj zjutraj, ko na Šmarni gori pričaka sončni vzhod, a če je preutrujena, brez slabe vesti ostane doma in posluša svoje telo.

Otroci so jo spremljali tudi v službi

Delo stilistke Metko spremlja že več desetletij. Še posebej v času, ko je delala na Pop TV, je bil tempo zahteven in družinsko življenje pogosto prepleteno z delom – otroci so jo spremljali v garderobe in snemanja. Čeprav je zaradi tega zamudila marsikateri družinski praznik širše družine, ve, da je svojim otrokom dala vse, kar so potrebovali. Danes se zaveda, da so nekatere trenutke zamudili, zato mladim pogosto svetuje: "Ustavi se. Ne zamujaj pomembnih trenutkov, ker si jih kasneje morda ne boš mogel več povrniti."

Metka pravi, da v sebi ne zadržuje jeze ali užaljenosti, vsa čustva sproti počisti. Meni, da ji prav zato zdravje dobro služi. Prav zdravje pa je tisto, česar si najbolj želi zase in svoje bližnje tudi v prihodnosti. Foto: Gaja Hanuna

Pogovor z Metko Albreht ni bil le vpogled v svet mode, temveč v življenje ženske, ki je hvaležna za svoje korenine, predana svojemu poklicu in predvsem – človek človeku. Preverite tudi, kje najraje dopustuje, kako ohranja romantičen odnos s svojim Matjažem, zakaj je rada v kuhinji in zakaj se je pri 17 letih prijavila na tekmovanje za mis Slovenije - in leta 1993 tudi osvojila ta naziv.

