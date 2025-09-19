V novem Spotkastu je gostoval Matej Špehar, javnosti poznan kot tihi, a vplivni glas radia, še bolj pa kot eden tistih, ki so slovenski radijski prostor pred desetletji popeljali v čisto nove dimenzije. Čeprav je – kot pravi sam – introvertiran, je njegova kariera vse prej kot tiha. Z Evo sta se v pogovoru dotaknila njegovih začetkov, preobratov, uspehov in filozofije, ki jo danes živi: brez sekiranja, z veliko doživetji in odštevalnikom let.

Špehar ni začel z enim imenom. Ko je v svojih zgodnjih radijskih dneh delal hkrati na dveh postajah, je moral za eno od njiju izumiti novo identiteto. Navdihnili so ga Disneyevi junaki Žak, Mak in Pak. Ker se mu ni dalo nadaljevati v vlogi treh likov, je ostal zgolj Racman – ime, ki ga marsikdo še danes povezuje s celim radijskim timom, v resnici pa je bil za vsemi tremi glasovi en sam človek.

Z jutranjim radijskim programom je oral ledino

Zunaj etra je tihi opazovalec, pred mikrofonom pa se počuti kot doma. Z Evino pomočjo je razkril, da marsikdo ne bi uganil, da gre za introvertiranca, ki v družbi pogosto molči, a zna v radijskem šovu navdušiti množice. In to se je še posebej pokazalo z jutranjo oddajo Hitova budilka – prvo tovrstno radijsko jutranjo oddajo pri nas, kjer je skupaj s Špelo Močnik in Robertom Pečnikom - Pečom oral ledino. Veliko improvizacije, malo upoštevanja pravil in ogromno energije. Danes pravi, da je bil takrat radio še romantika, zdaj pa je predvsem posel.

Včasih je bil radio še romantika, zdaj pa je predvsem posel, pravi Matej Špehar. Foto: Jan Lukanović

Večni blefer

Matej sam sebe označi kot večnega bleferja – v najboljšem pomenu besede. Našteje kopico primerov, ki to potrjujejo: na radiu je delal, čeprav je introvertiran, bil je glasbeni urednik, čeprav ne zna peti in ne igra nobenega inštrumenta, obnavlja starodobnika, čeprav ne zna vijačiti – njegov legendarni "beer bulli" je rezultat te avanture –, ukvarja se s festivali ulične hrane, čeprav ne zna kuhati, in med prvimi pri nas je poslovno pristopil k družbenim omrežjem, ko se je večina še spraševala, kaj naj s Facebookom.

Sledi v radijskem svetu – in v Evinem življenju

V času, ko je Eva šele začenjala, je bil Matej njen sodelavec, tudi urednik. Bila je med tistimi, ki so se branili profila na Facebooku, dokler ji Matej ni pokazal, kako lahko ta svet uporabljaš na pameten, oseben in zabaven način. Danes se tega spominjata z nasmehom. Spominjala sta se teh časov, tudi po Evini zaslugi, saj priznava, da je prav on glavni krivec, da je vzljubila radio, da jo je popeljal v medijski svet, ko sama še ni čisto vedela, kaj sploh si želi. Vedela je samo, da ji je radijski svet zanimiv, ravno prav skrivnosten, a po drugi strani razburljiv. Od njega se je v tistih letih ogromno naučila.

Matej sebe označi kot večnega bleferja – v najboljšem pomenu besede. Foto: Jan Lukanović

"Še 26 let imam – potem pa podaljški"

Zanimiv pogled ima tudi na čas: odločil se je, da bo živel še 30 let, zdaj jih "odšteva". Trenutno je na številki 26. Zakaj? Ker mu je tako lažje – lažje si predstavlja, kaj želi še doživeti. Na seznamu želja je še veliko – predvsem sever Evrope, ki ga vedno znova očara, čeprav njegovo ženo bolj vleče proti jugu. Ne mara gneče, zato rib ne bi lovil tam, kjer jih lovijo vsi.

V Spotkastu se je dotaknil tudi sodelovanja s predsednico Natašo Pirc Musar ter prijateljstva z Nino Pušlar, ki je danes ena najuspešnejših slovenskih pevk. Pokazal je, kako pomembni so odnosi, zaupanje in predvsem to, da ostaneš človek – ne glede na to, kje si in kaj počneš.

Zanimiv pogled na čas: odločil se je, da bo živel še 30 let, in zdaj ta leta "odšteva". Foto: Jan Lukanović

"Na smrtni postelji nihče ne pravi, da je premalo delal"

Pogovor zaključita z modrostjo, ki je morda najbolj zapomnljiva misel tega intervjuja:

"Ne sekirajmo se preveč. Umrli bomo tako ali tako. Prav hudo ga ne morete pobiksati. Če zamočiš, pač zamočiš. Na smrtni postelji še nisem slišal, da bi kdo rekel: mater, premalo sem delal. Da je kdo premalo doživel – to pa večkrat."

In ravno v tem duhu živi tudi sam – ne da bi moral vse znati, ampak z dovolj poguma, da vse poskusi.

