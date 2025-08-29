V novi epizodi Spotkasta je Eva Cimbola gostila televizijsko voditeljico, komunikacijsko trenerko in predavateljico Sašo Einsidler. Odkrito in brez olepševanja je spregovorila o svojih največjih življenjskih preizkušnjah – od bolečih ločitev in materinstva do ljubezni, ki jo danes razume drugače kot v mladih letih. V pogovoru pa ni manjkalo tudi humorja in spominov na njene medijske začetke.

"Dolga leta sem bila pridna punčka"

Saša priznava, da je v mladosti dolgo živela v okovih t. i. sindroma pridnih punčk – vedno ustreči, vedno poskrbi za druge, ne obremenjuj drugih s svojimi težavami. "Ženske smo pogosto vzgojene, da moramo biti popolne, prijazne, brez zahtev. A s tem sebe postavljamo na zadnje mesto. Potem pa pride trenutek, ko ugotoviš, da si utrujen in da tako ne gre več."

Sašo Einsiedler bomo lahko od nedelje, 31. avgusta, spremljali tudi v vlogi strokovnjakinje v šovu Poroka na prvi pogled. Foto: Jan Lukanović

Ob tem poudarja, da smo bile kot majhne deklice pohvaljene, ko smo nekaj naredile, pomagale in s tem dobile mamino pozornost in ljubezen. "Ko sem recimo posesala in pomila tla, me je mama, ko je prišla domov, pohvalila. Njen odziv je bil vedno, da sem pridna in kako zelo me ima rada. Začne se z majhnimi stvarmi, kasneje se vse to stopnjuje, vedno več želimo narediti, se dokazati, da smo pohvaljene, opažene."

Ravno zato jo danes toliko bolj veseli, da se zna poslušati in da si končno zna vzeti čas samo zase. Da se spoštuje in se ima rada.

"Obe sta bili enako boleči, čeprav popolnoma različni," je povedala odkrito. Foto: Jan Lukanović

Dve ločitvi, enaka bolečina

Posebej iskreno je spregovorila o svojih dveh ločitvah. "Obe sta bili enako boleči, čeprav popolnoma različni," pove. Ena zveza je po njenem "počasi ugašala in se kuhala dolgo časa", pri drugi pa jo je prizadela partnerjeva prevara. "Takrat sem se počutila izjemno samo. Vendar sem morala biti funkcionalna, ker sem imela ob sebi pet otrok. Zame ni bilo časa za razpad. Treba je bilo delovati, skrbeti za družino, služiti denar in ustvarjati občutek doma."

Danes priznava, da šele zdaj zna sama sebi kdaj reči bravo. "Takrat sem vse to res dobro zdržala. In res sem ponosna, da sem vsem petim otrokom znala biti opora in varno zavetje."

"Včasih sem bila žalostna, ko sem razmišljala, zakaj se nisva srečala prej," pove o partnerju Andreju, s katerim sta v zvezi že 12 let. Foto: Jan Lukanović

Ljubezen pri zrelih letih je drugačna

Einsiedler je že 12 let v zvezi s partnerjem Andrejem. "Ljubezen v teh letih ni več vrtinec hormonov. Je veliko bolj mirna, a zato nič manj globoka. V teh letih oba točno veva, kaj si želiva – in še bolj pomembno, česa si ne želiva."

Zreli odnos po njenem pomeni predvsem večjo iskrenost in sposobnost komunikacije. "Včasih lahko en stavek zveni kot: oh, ta tečna žena spet teži. Lahko pa ga vzameš kot uvod v lep pogovor. To je razlika, ki jo prinese zrelost."

"To je čista milina. To je taka ljubezen!" z navdušenjem pripoveduje o vnuku. Foto: Jan Lukanović

Knjiga, akademija in vloga babice

Pogovor je tekel tudi o njeni knjigo Razšla sva se, v kateri je zbrala svoje izkušnje in misli o koncih zvez. Ob tem danes veliko časa posveča akademiji za ženske, ki jo vodi skupaj z Aleksandro Pi Bachel. Devetmesečni program ženskam pomaga, da znova najdejo stik s sabo, da slišijo svoj notranji glas in se naučijo postavljati zdrave meje. "Najlepše je, ko na koncu vidim, kako samozavestno in mirno stojijo zase."

S posebnim žarom govori tudi o vlogi babice, ki jo izpolnjuje. "To je ena najlepših vlog v življenju – brez pritiska, a z veliko ljubezni. In tudi tukaj se vidi, kako pomembna je komunikacija. Pred nekaj časa je vnukec spal pri meni, cel dan, noč in cel naslednji dan ni niti enkrat zajokal, jaz pa sem z njim lahko imela normalno komunikacijo in sem mu povedala, da mi kaj ni všeč, če dela in sva bila hitro zmenjena." Poudarja, da včasih podcenjujemo te male duše in jih ne jemljemo dovolj resno, a po njenih izkušnjah že zelo dobro zaznavajo ljudi okoli sebe.

"Danes ne bi mogla brez tega, da prisluhnem sebi. Ker nikoli nisem znala. Vedno sem prisluhnila drugim, zunanjim dejavnikom in če so ti drugi bili srečni in zadovoljni, sem tudi jaz lahko bila," pove Saša. Foto: Jan Lukanović

Spomini na televizijo in nenapisane zgodbe

Saša se je ob koncu dotaknila tudi svojih televizijskih začetkov, ko je skupaj s Sašo Gerdej tvorila enega najbolj prepoznavnih voditeljskih duetov. "To so res bili posebni časi, ki se jih rada spominjam. Takrat sva bili s Sašo res prepoznavni po celi naši nekdanji skupni državi in vedno se rada spominjam teh časov."

Ni se izognila niti spominom na čase, ko so o njej pogosto pisali tabloidi. O Bojanu Požarju je dejala: "Vse to je bil nekakšen šov. Sem bila kdaj jezna? Seveda sem bila, ampak vse skupaj je bil en velik šov." Smeh pa je izzvala, ko jo je Eva vprašala, ali mu je kdaj uspelo dobiti njene gole fotografije. "Nikoli," je odločno odgovorila in priznala, da je sicer še vedno rada nudistka. "Je pa danes pač tako, da je skritih kotičkov vse manj," je dodala v svojem značilnem duhovitem tonu.

Spotkast poiščite na Siol.net ali na vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Audible, Amazon Music ... Vidimo se tudi na Siol.net in YouTubu.