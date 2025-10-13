Ljubljanski maraton prvič povezuje šport in tri glasbene festivale

Tekačem na letošnjem NLB 29. Ljubljanskem maratonu bodo ob številnih navijačih in tradicionalnih glasbenih točkah ob trasi letos dodatno moč dajali trije veliki glasbeni festivali, ki se prvič pridružujejo ustvarjanju glasbenega vzdušja ob progi.

Ob festivalskih postajah bo na trasi maratona, kot smo pri ljubljanskem maratonu že vajeni, vladalo ritmično, energično in navijaško vzdušje. Poleg več tisoč navijačev bo tekače letos spremljalo še 17 pihalnih godb in glasbenih skupin, ki bodo z različnimi žanri ustvarjale nepozabno energijo mesta.

Med izvajalci, ki bodo poskrbeli za vzdušje ob trasi, so: Strojmachine, Godba Domžale, Društvo za kulturo inkluzije, Red Bull Krpan, Godba na pihala Ljubljana, Vagabund, Pihalni orkester Divača, POP zbor, Duracellov zadnji km, Golaž Godba Logatec, Godba na pihala Vevče, Kraška pihalna godba Sežana, Rudarska godba Hrastnik, Godba na pihala Laško.

Letošnji NLB Ljubljanski maraton bo tako še glasnejši in bolj živahen - prvič z vključitvijo treh velikih festivalov, ki bodo skupaj z godbami in drugimi izvajalci ustvarjali tekaški utrip.

Glasbene postaje treh festivalov 8.30 Jazz Festival Ljubljana / Cankarjev dom: Trg Mladinskih delovnih brigad (Vič)Za jutranje jazzovsko vzdušje bodo poskrbeli Swing Agenti in dijaki Jazz oddelka Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana pod mentorstvom prof. Milana Stanisavljevića.Njihove skladbe bodo tekačem na 10-kilometrski razdalji dale dodatni zagon ob zaključku preizkušnje. 10.00 Festival Arsana: Trg Mladinskih delovnih brigad (Vič)Nastopili bosta Kaja Kumer in Teja Ovčar - vrhunski mladi pevki, ki bosta s svojim glasom dodali moč tekačem na prehodu v drugo polovico 42-kilometrske razdalje in tistim na 21 km prepotrebno energijo za zadnje kilometre do cilja. 11.00 Festival Ljubljana: Mestna hiša / Robbov vodnjakKilometer pred ciljem 42-kilometrske trase bo tekače pospremil Goran Bojčevski, klarinetist in skladatelj, ki s slogom balkan nuevo združuje tradicijo in sodobnost v edinstven glasbeni izraz.

Preberite še: