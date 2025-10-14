Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
14. 10. 2025,
10.53

Torek, 14. 10. 2025, 10.53

46 minut

Uzakonili bi 13-urni delovnik. Ljudje so se podali na ulice.

Avtorji:
K. M., STA

Grčija protesti | V grški prestolnici in drugih večjih mestih so za danes napovedani protesti. | Foto X/@odigitis

V grški prestolnici in drugih večjih mestih so za danes napovedani protesti.

Foto: X/@odigitis

V Grčiji danes poteka nova 24-urna splošna stavka, s katero zaposleni izražajo nasprotovanje vladnim načrtom za uzakonitev možnosti 13-urnega delovnika. Zaradi stavke je tako kot pred dvema tednoma moten cestni, železniški in ladijski promet, čez dan pa se bo po državi zvrstilo več protestov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zaradi stavkov so ustavljene javne in občinske storitve ter ohromljen promet z vlaki in trajekti. Poleti medtem niso prizadeti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Javni potniški promet v Atenah obratuje po skrajšanem urniku.

V grški prestolnici in drugih večjih mestih so za danes napovedani protesti.

Stavka je posledica osnutka reforme konservativne vlade premierja Kiriakosa Micotakisa, po kateri bi lahko zaposleni v določenih okoliščinah pri istem delodajalcu opravljali 13-urni delovnik. Za to bi bili sicer dodatno plačani.

Kot poroča AFP, bodo grški poslanci o zakonu odločali v sredo.

Predlagana reforma ogroža zdravje in varnost delavcev 

Micotakis, ki je na položaju predsednika vlade od leta 2019, je predlog sprememb med drugim utemeljil z ugotovitvijo, da številni mladi že imajo dve službi in želijo zaslužiti več.

Predlagana reforma ogroža zdravje in varnost delavcev ter uničuje ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, so izpostavili v glavnem sindikatu zasebnega sektorja GSEE, ki skupaj s sindikatom javnega sektorja ADEDY organizira stavko. V sindikatu PAME so ubrali še ostrejše tone in vlado obtožili uvajanja modernega suženjstva.

Zaradi predlagane možnosti 13-urnega delovnika je splošna stavka v Grčiji potekala že 1. oktobra.

