Avtor:
S. K.

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
17.32

Israel Premier Tech

Israel Premier Tech

Po pritiskih in protestih preimenovanje ekipe Israel – Premier Tech

Ekipa Israel – Premier Tech spreminja ime.

Ekipa Israel – Premier Tech spreminja ime.

Danes so iz profesionalne kolesarske ekipe Israel – Premier Tech sporočili, da bo v sezoni 2026 nosila drugačno ime in se znebila svoje izraelske identitete. V zadnjem času so bili kolesarji izraelske ekipe tarča protestov zaradi genocida v Gazi, še posebej burno je bilo dogajanje na letošnji Dirki po Španiji, na kateri so v moštvu iz imena že odstranili napis Israel. Vse več je bilo tudi pozivov, da se ekipi prepove sodelovanje na dirkah, saj je bila zaradi njene prisotnosti ogrožena varnost vseh tekmovalcev.

"Ti pritiski so pospešili odločitev o preimenovanju," so danes zapisali pri izraelski ekipi in poudarili, da je bilo njihovo poslanstvo vedno "športni projekt", zdaj pa so spoznali, da je preimenovanje nujno za zagotovitev prihodnosti ekipe. Nekoliko se bo iz oči javnosti umaknil tudi ustanovitelj in lastnik ekipe Sylvan Adams, ki ne bo več vpet v vsakodnevne naloge, pač pa se bo "osredotočil na svoje odgovornosti kot predsednik Svetovnega judovskega kongresa v Izraelu".  

Protesti proti ekipi so bili primer tega, da šport niti približno ni ločen od vsakodnevne politike. Jeza zaradi dejanj Izraela v Gazi je pljusknila tudi na kolesarske dirke, v zadnjih mesecih so se vrstili protesti na dirkah, posebej burno je bilo na letošnji Vuelti, propalestinski protestniki pa so ogrožali vse tekmovalce, ne le članov ekipe Israel – Premier Tech, ki se je v Španiji že preimenovala v IPT.

To je bila začasna rešitev, v naslednji sezoni bo bolj stalna.  

Israel - Premier Tech
