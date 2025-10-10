Ekipa Israel – Premier Tech nad Kanadčana s 30 milijonov evrov vredno tožbo

Kanadski državni prvak v cestnem kolesarstvu Derek Gee, ki je tik pred letošnjo Dirko po Španiji v objavi na družbenih omrežjih sporočil, da želi zaradi osebnih prepričanj in vprašanj varnosti predčasno prekiniti pogodbo z ekipo Israel – Premier Tech, je v novi objavi razkril, da namerava ekipa proti njemu vložiti odškodninski zahtevek v višini več kot 30 milijonov evrov.

"Rad bi se odzval na ugibanja glede mojega trenutnega položaja, potem ko je moja nekdanja ekipa javno sporočila, da je moj primer trenutno pred arbitražnim odborom Mednarodne kolesarske zveze (UCI)," je v objavi na svojem profilu na Instagramu zapisal Derek Gee, ki uradno ne sme komentirati postopka, je pa vseeno želel pojasniti svojo plat zgodbe.

Kanadčan, ki je odhod iz ekipe naznanil konec avgusta, je dejal, da se je za ta korak odločil po tehtnem razmisleku. "Pogodbo sem prekinil iz utemeljenih razlogov. Vsakdo ima pravico to storiti, ko postane nadaljnje delo v obstoječih okoliščinah nemogoče. Odločitev ni bila lahka, a je sledila nepopravljivemu razpadu odnosa z vodstvom ekipe ter resnim pomislekom glede varnosti in osebnih načel, ki so me vse bolj obremenjevali."

Gee je poudaril, da razlog za prekinitev pogodbe ni denar, nikoli pa ni izrecno omenil, da je povod za takšno odločitev nasilje, ki ga Izrael izvaja v Gazi, čeprav je to najverjetneje glavni in edini razlog.

"Preprosto nisem mogel več dirkati za to ekipo"

"Ko pridejo v ospredje človeška vprašanja, se nenadoma vse vrti okoli denarja. Toda to ni bil moj motiv. S tem, ko sem odšel, sem tvegal, da ostanem brez ekipe in s tem brez zaščite v primeru poškodbe. To tveganje sem bil – in sem ga še vedno – pripravljen sprejeti, ker preprosto nisem mogel več dirkati za to ekipo."

Kanadčan piše, da razume, da se ekipa z njegovim stališčem ne strinja, in dodaja, da bo zdaj odločitev v rokah pristojnih organov. "Zdaj se soočam z odškodninskim zahtevkom, ki naj bi znašal več kot 30 milijonov evrov. In to zgolj zato, ker sem uveljavil svoje temeljne pravice kot profesionalec in kot človek."

Derek Gee je letošnji Giro končal na visokem četrtem mestu. Foto: Guliverimage

Po njegovem mnenju je takšen odziv v popolnem nasprotju z vrednotami, ki bi jih moral predstavljati šport. "To niso zneski – in ne situacije –, o katerih sanjaš, ko želiš postati profesionalni kolesar. Verjamem, da je to v nasprotju z duhom športa. Prav takšna dejanja pa najbolje odražajo težave, ki so vodile v razpad odnosa z ekipo. Prepričan sem, da sem se prav odločil – kljub nedavni prenovi blagovne znamke in kozmetičnim spremembam v strukturi ekipe."

Gee, ki je v zadnjih dveh sezonah postal eden najbolj prepoznavnih obrazov ekipe Israel – Premier Tech, za zdaj še ni sporočil, kateri ekipi, če bo to mogoče, se bo pridružil v nadaljevanju kariere, ga pa povezujejo z ekipo Ineos Grenadiers.

