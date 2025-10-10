Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Petek,
10. 10. 2025,
10.49

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
genocid Israel - Premier Tech Derek Geej

Petek, 10. 10. 2025, 10.49

1 ura, 2 minuti

Ekipa Israel – Premier Tech nad Kanadčana s 30 milijonov evrov vredno tožbo

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Giro Rim Derek Geej | Kanadski kolesar Derek Gee, ki želi prekiniti pogodbo z ekipo Israel – Premier Tech, se je znašel v težki situaciji. Ekipa namerava proti njemu vložiti odškodninski zahtevek v višini več kot 30 milijonov evrov. | Foto Ana Kovač

Kanadski kolesar Derek Gee, ki želi prekiniti pogodbo z ekipo Israel – Premier Tech, se je znašel v težki situaciji. Ekipa namerava proti njemu vložiti odškodninski zahtevek v višini več kot 30 milijonov evrov.

Foto: Ana Kovač

Kanadski državni prvak v cestnem kolesarstvu Derek Gee, ki je tik pred letošnjo Dirko po Španiji v objavi na družbenih omrežjih sporočil, da želi zaradi osebnih prepričanj in vprašanj varnosti predčasno prekiniti pogodbo z ekipo Israel – Premier Tech, je v novi objavi razkril, da namerava ekipa proti njemu vložiti odškodninski zahtevek v višini več kot 30 milijonov evrov.

"Rad bi se odzval na ugibanja glede mojega trenutnega položaja, potem ko je moja nekdanja ekipa javno sporočila, da je moj primer trenutno pred arbitražnim odborom Mednarodne kolesarske zveze (UCI)," je v objavi na svojem profilu na Instagramu zapisal Derek Gee, ki uradno ne sme komentirati postopka, je pa vseeno želel pojasniti svojo plat zgodbe.

Kanadčan, ki je odhod iz ekipe naznanil konec avgusta, je dejal, da se je za ta korak odločil po tehtnem razmisleku. "Pogodbo sem prekinil iz utemeljenih razlogov. Vsakdo ima pravico to storiti, ko postane nadaljnje delo v obstoječih okoliščinah nemogoče. Odločitev ni bila lahka, a je sledila nepopravljivemu razpadu odnosa z vodstvom ekipe ter resnim pomislekom glede varnosti in osebnih načel, ki so me vse bolj obremenjevali."

Gee je poudaril, da razlog za prekinitev pogodbe ni denar, nikoli pa ni izrecno omenil, da je povod za takšno odločitev nasilje, ki ga Izrael izvaja v Gazi, čeprav je to najverjetneje glavni in edini razlog.

"Preprosto nisem mogel več dirkati za to ekipo"

"Ko pridejo v ospredje človeška vprašanja, se nenadoma vse vrti okoli denarja. Toda to ni bil moj motiv. S tem, ko sem odšel, sem tvegal, da ostanem brez ekipe in s tem brez zaščite v primeru poškodbe. To tveganje sem bil – in sem ga še vedno – pripravljen sprejeti, ker preprosto nisem mogel več dirkati za to ekipo."

Kanadčan piše, da razume, da se ekipa z njegovim stališčem ne strinja, in dodaja, da bo zdaj odločitev v rokah pristojnih organov. "Zdaj se soočam z odškodninskim zahtevkom, ki naj bi znašal več kot 30 milijonov evrov. In to zgolj zato, ker sem uveljavil svoje temeljne pravice kot profesionalec in kot človek."

Derek Gee je letošnji Giro končal na visokem četrtem mestu. | Foto: Guliverimage Derek Gee je letošnji Giro končal na visokem četrtem mestu. Foto: Guliverimage

Po njegovem mnenju je takšen odziv v popolnem nasprotju z vrednotami, ki bi jih moral predstavljati šport. "To niso zneski – in ne situacije –, o katerih sanjaš, ko želiš postati profesionalni kolesar. Verjamem, da je to v nasprotju z duhom športa. Prav takšna dejanja pa najbolje odražajo težave, ki so vodile v razpad odnosa z ekipo. Prepričan sem, da sem se prav odločil – kljub nedavni prenovi blagovne znamke in kozmetičnim spremembam v strukturi ekipe."

Gee, ki je v zadnjih dveh sezonah postal eden najbolj prepoznavnih obrazov ekipe Israel – Premier Tech, za zdaj še ni sporočil, kateri ekipi, če bo to mogoče, se bo pridružil v nadaljevanju kariere, ga pa povezujejo z ekipo Ineos Grenadiers.

Preberite še:

Israel - Premier Tech, propalestinski protestniki
Sportal Po pritiskih in protestih preimenovanje ekipe Israel – Premier Tech

genocid Israel - Premier Tech Derek Geej
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.