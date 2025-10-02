Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
2. 10. 2025,
12.42

genocid Izrael Gaza Julian Schütter

Julian Schütter: Izraelci so me ugrabili med humanitarno misijo za Gazo #video

Foto Instagram

Foto: Instagram

Julian Schütter, nekdanji avstrijski smučar, pravi, da so ga aretirali Izraelci. "V Izrael so me pripeljali proti moji volji," je na družbenih omrežjih sporočil nekdanji avstrijski smučar, ki je bil del humanitarne misije za Gazo.

"Če vidite ta posnetek, so me ugrabile izraelske okupacijske sile. Naša humanitarna misija je bila nenasilna in v skladu z mednarodnim pravom," je v posnetku povedal in poziva k takojšnji izpustitvi in ​​koncu genocida.

Izraelska mornarica je pred tem ugrabila približno 30 od približno 45 ladij, ki so bile na poti v Gazo, in aretirala aktiviste, med katerimi je bila tudi Greta Thunberg, poroča krone.at.

Julian Schütter je v zadnjem obdobju večkrat ostro kritiziral izraelska dejanja v vojni v Gazi in opozoril, da gre za genocid.

