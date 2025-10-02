Izrael bo aktiviste z ladij humanitarne flotilje, ki jih je v sredo in danes prestrezal eno za drugo, deportiral v Evropo, je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Dodalo je, da nobenemu plovilu ni uspelo prebiti pomorske blokade Gaze. Iz držav, katerih državljani so med pridržanimi, se vrstijo kritični odzivi, poročajo tuje tiskovne agencije.

13.45 Izrael bo zajete aktiviste s humanitarne flotilje deportiral v Evropo

6.30 Humanitarna flotilja kljub prestrezanju ladij nadaljuje pot proti Gazi

Humanitarna flotilja Sumud je s humanitarno pomočjo na krovu in z namenom prebiti izraelsko blokado palestinske enklave pred mesecem dni odplula iz Španije. V njej je sodelovalo okrog 45 ladij z več sto politiki, aktivisti, novinarji in humanitarci na krovu. Med njimi je tudi švedska aktivistka Greta Thunberg.

Izraelska mornarica je po svarilu, naj se ne približujejo območju pomorske blokade, v sredo zvečer začela prestrezati ladje. Doslej je ustavila že veliko večino plovil, po zadnjih podatkih naj bi jih bilo že vsaj 39 na poti v izraelsko pristanišče Ašdod.

Zunanje ministrstvo, ki celotno odpravo označuje za provokacijo, je sporočilo, da nobenemu od plovil ni uspelo prebiti blokade. "Na določeni razdalji ostaja eno samo plovilo (...). Če se bo približalo, bomo preprečili njegov poskus vstopa v območje aktivnih spopadov in kršitve zakonite pomorske blokade," so dodali.

Tudi organizatorji poročajo o izgubi stika z ladjami, obenem pa vztrajajo, da gre za nezakonito ukrepanje Izraela, ker plujejo skozi mednarodne vode.

Številne udeležence flotilje Global Sumud so izraelske oblasti že pridržale. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je potrdil pridržanje vsaj 22 italijanskih državljanov, s katerimi je po njegovih zagotovilih vse v redu, njihovo vrnitev v Italijo pa pričakujejo v nekaj dneh.

Izraelsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so pridržani na poti v Izrael, kjer se bo začel postopek njihove deportacije v Evropo. "Potniki so na varnem in dobrega zdravja," so sporočili na omrežju X in objavili fotografije Grete Thunberg in drugih aktivistov.

Španija in Italija, ki sta zaradi predhodnih incidentov z droni za zaščito flotilje na območje napotili svoji ladji, sta že v sredo aktiviste pozivali, naj se ustavijo pred območjem blizu Gaze, ki ga je Izrael razglasil za zaprtega, saj da njuno spremstvo tja ne more.

V Italiji, kjer je v podporo flotilji že potekala splošna stavka, se je danes na protestih zbralo več sto ljudi v Rimu, pa tudi v Neaplju, kjer so demonstranti blokirali vlake na glavni železniški postaji, in v Bologni, kjer so se spopadli s policisti. Sindikati za petek pozivajo k novi stavki, s katero želijo od vlade izsiliti ostrejše ukrepanje proti izraelskemu ravnanju v Gazi.

O protestih zaradi ukrepanja Izraela proti flotilji danes poročajo tudi iz Grčije, Nemčije, Tunizije in Turčije.

Španija je medtem zaradi prestrezanja ladij danes na pogovor poklicala izraelskega veleposlanika, kolumbijski predsednik Gustavo Petro pa je napovedal, da bo iz države izgnal še vse preostale izraelske diplomate.

Turčija je sporočila, da je sprožila preiskavo ukrepanja Izraela, saj je med pridržanimi tudi 24 turških državljanov. Menijo, da gre za teroristično dejanje. Naj nemudoma izpusti aktiviste, med katerimi je tudi vnuk Nelsona Mandele, je Izrael pozval tudi južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa.

Izraelske sile so v sredo zvečer in ponoči prestregle 13 ladij humanitarne flotilje Sumud, približno 30 pa jih nadaljuje pot proti Gazi, so ponoči sporočili aktivisti. Proti Gazi je sredi dneva plula le še ena od 44 ladij v flotilji. Po navedbah flotilje so izraelski vojaki prestregli 40 ladij, dve ladji logistične podpore sta prej skrenili s svoje smeri, ladja, ki je vstopila v teritorialne vode ob Gazi, pa se že ure ni premaknila.

"Trideset ladij kljub neprestanim napadom izraelske okupacijske mornarice še vedno pluje proti Gazi, ki je oddaljena le 46 navtičnih milj (85 kilometrov)," so okrog 3. ure zjutraj zapisali v objavi na omrežju X.

Zatem so poročali o prestrezanju še treh ladij in ob tem zapisali, da "imajo prebivalci Gaze pravico, da na svojih obalah sprejmejo, kogarkoli želijo".

Humanitarna flotilja Sumud je pred enim mesecem odplula iz Španije, pridružilo pa se ji je okrog 45 ladij z več sto politiki, aktivisti in humanitarci na krovu. Med njimi je bila na eni izmed že prestreženih ladij tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg.

"Več plovil flotilje Hamas-Sumud smo varno ustavili, njihove potnike pa prepeljali v izraelsko pristanišče. Greta in njeni prijatelji so zdravi in nepoškodovani," je na omrežju X v sredo pozno zvečer sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo.

Izrael obtožuje aktiviste, da so povezani s palestinskim gibanjem Hamas. Foto: Reuters

Hamas je poteze izraelske mornarice obsodil in prestrezanje ladij v mednarodnih vodah označil za "kaznivo dejanje piratstva in pomorskega terorizma", navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Španija in Italija, ki sta flotilji zagotovili spremstvo, sta aktiviste pozvali, naj se ustavijo, preden vplujejo v izraelsko izključitveno cono pred Gazo, in dejali, da njihove fregate te meje ne bodo prečkale, poroča AFP.

Politiki v obeh državah so pozvali aktiviste, naj opustijo svojo misijo, v Italiji pa so se medtem na ulicah Rima in Neaplja v sredo zvečer zbrali protestniki v podporo flotilji Sumud.

V drugih državah so medtem tudi politiki obsodili ravnanje Izraela, zlasti v Turčiji in Kolumbiji. Foto: Reuters