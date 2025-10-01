V Berlinu aretirali tri domnevne člane Hamasa: napadli bi izraelske ali judovske institucije

Nemško zvezno tožilstvo je danes sporočilo, da so v Berlinu aretirali tri domnevne člane palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Trojica naj bi pridobivala orožje za morebitne napade na izraelske oz. judovske ustanove v Nemčiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Šlo naj bi za dva nemška državljana in v Libanonu rojenega moškega. Med aretacijami so policisti zasegli več vrst orožja, med drugim avtomatsko puško ak-47, več pištol in znatno količino streliva.

Trojica naj bi sicer vsaj od letošnjega poletja nabavljala orožje in strelivo. "Orožje pa naj bi Hamas uporabil za napade na izraelske ali judovske institucije v Nemčiji," je še sporočilo tožilstvo.