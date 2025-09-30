Svet pozdravlja načrt Donalda Trumpa – z eno pomembno izjemo

Voditelji več evropskih, arabskih in drugih držav so pozdravili načrt za konec vojne v Gazi, ki ga je v ponedeljek predstavil predsednik ZDA Donald Trump. Izrael je načrt potrdil, vendar še vedno odločno nasprotuje palestinski državi. Gibanje Hamas še preučuje predlog, po Trumpovih besedah pa imajo tri do štiri dni časa za odgovor.

Kaj je v načrtu za konec vojne v Gazi?

Trump je v ponedeljek po srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem v Beli hiši predstavil ambiciozen načrt v 20 točkah za konec vojne v Gazi, ki ga je nato podprl tudi Netanjahu.

Načrt med drugim predvideva konec spopadov ob strinjanju obeh strani, izpustitev izraelskih talcev v zameno za palestinske zapornike, dostavo humanitarne pomoči, postopen umik izraelske vojske iz Gaze in vzpostavitev mednarodnih varnostnih sil, razorožitev gibanja Hamas ter obnovo in "deradikalizacijo" Gaze pod novo mednarodno upravo, ki bi jo vodil kar sam Trump.

Foto: Reuters

Hamas predlog še preučuje, Islamski džihad ga je zavrnil

Palestinsko gibanje Hamas sicer načrta za zdaj ni potrdilo in še preučuje predlog, pri čemer ima njihova delegacija danes na programu sestanek s posredniki v Katarju, sodelovala naj bi tudi predstavnika Egipta in Turčije.

Trump je medtem Hamasu postavil ultimat in dejal, da imajo tri ali štiri dni časa, da se odzovejo na njegov načrt. Ob tem je posvaril, da se bodo soočili s hudimi posledicami, če načrta oz. predloga ne bodo sprejeli.

Palestinska militantna skupina Islamski džihad, ki se v Gazi bori skupaj s Hamasom, je sicer načrt ponoči označila za farso, ki ne bo končala vojne in agresije nad Palestinci. Hamas je doslej že večkrat zavrnil podobne predloge, ki so ustrezali izraelskim ciljem, vendar pa se vse bolj krepi pritisk vsega sveta, da bi vendarle dosegli konec vojne in trpljenja v Gazi.

V EU načrt za konec vojne v Gazi pozdravljajo

Načrt so namreč že pozdravili tako najvišji predstavniki Evropske unije kot voditelji več evropskih držav, med njimi Francije, Nemčije, Španije, Italije in Velike Britanije. Nekateri so ga označili kot najboljšo takojšnjo možnost za končanje vojne, drugi pa so ob tem pohvalili tudi Trumpova prizadevanja za mir.

V zadnjih izraelskih napadih na območju Gaze je bilo ubitih najmanj 41 ljudi, med njimi 17 v bližini centra za razdeljevanje pomoči, so danes sporočile civilna zaščita in bolnišnice v palestinski enklavi. Izraelska vojska nadaljuje ofenzivo, čeprav je premier Benjamin Netanjahu podprl načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa za končanje vojne v Gazi. Foto: Reuters

Pozdravila ga je tudi Slovenija, pri čemer so na zunanjem ministrstvu pozvali k takojšnji ustavitvi nasilja in poudarili uresničitev rešitve dveh držav kot edino možnost za trajen mir. To po njihovih besedah terja tudi prenehanje nezakonite okupacije. Predsednica Nataša Pirc Musar je sporočila še, da Slovenija načelno podpira vsako rešitev tragedije, ki bo upoštevala spoštovanje mednarodnega prava.

Izrazi podpore tudi iz Rusije, Azije, drugih držav Bližnjega vzhoda

Trumpov predlog je s posebno skupno izjavo podprlo tudi več arabskih ter večinsko muslimanskih držav, in sicer Katar, Egipt, Združeni arabski emirati, Turčija, Savdska Arabija, Indonezija in Pakistan.

Izrazi podpore Trumpovim mirovnim prizadevanjem so prišli še iz Rusije in Kitajske, kjer so ob tem sporočili, da podpirajo vsa prizadevanja za zmanjšanje napetosti med Palestinci in Izraelom.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je medtem vse strani pozval, naj se zavežejo k dejanskemu izvajanju mirovnega načrta, in ponovno pozval k takojšnjemu in trajnemu premirju. Združeni narodi so sporočili še, da so skupaj s humanitarnimi agencijami pod svojim okriljem pripravljeni na znatno povečanje dostave humanitarne pomoči v Gazo. Foto: Reuters

Palestinci ne bodo več vodili Gaze, predvideva načrt

Trumpov načrt predvideva dostavo večje količine humanitarne pomoči v skladu z januarja sprejetimi dogovori, pri čemer bo razdeljevanje pomoči potekalo prek agencij ZN, Rdečega polmeseca in drugih mednarodnih organizacij, brez poseganja ali sodelovanja gibanja Hamas ali Izraela.

Poleg tega bodo Hamas in vse palestinske frakcije v skladu z načrtom absolutno izključene iz prihodnjega vodenja Gaze. Predlog sicer teoretično pušča odprto pot za oblikovanje palestinske države "ob napredovanju obnove Gaze in doslednem izvajanju programa reform Palestinske uprave".

Izrael zavrača Palestino kot svobodno državo

Vendar pa Izrael še naprej odločno zavrača vzpostavitev palestinske države, kar je ponoči kljub predhodni potrditvi načrta izrecno poudaril premier Netanjahu. Ob tem je zatrdil, da bo izraelska vojska ostala v večjem delu enklave.

Načrt predvideva postopen umik izraelskih sil iz Gaze, nadzor pa naj bi nato vzdrževale novooblikovane Mednarodne stabilizacijske sile (ISF). Toda Izrael za popoln umik iz enklave zahteva več izpolnjenih predpogojev in zagotovil, ki jih je mogoče interpretirati na različne načine.

Netanjahu se ne strinja z idejo, da bi Palestinci imeli svojo državo. Foto: Reuters

Netanjahu se je zaradi potrditve načrta soočil tudi s kritikami izraelske skrajne desnice, zlasti finančnega ministra Bezalela Smotriča. Ta je načrt za mir označil kot "odmeven diplomatski neuspeh" in kritiziral mednarodni pritisk, vojaško zavlačevanje in proteste, ki jih v Izraelu vodijo družine talcev.

Poznavalec razmer na Bližnjem vzhodu in komentator časnika Delo Boštjan Videmšek je medtem za STA ocenil, da načrt za mir v Gazi zveni kot mešanica sporočila za javnost in pobožnih želja, ponedeljkovo dogajanje v Washingtonu pa vidi kot nagrado Netanjahuju in njegovemu genocidnemu režimu. Kritiziral je odzive mednarodne skupnosti in menil, da bi morala EU pripraviti "protinačrt".