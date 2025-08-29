Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
29. 8. 2025,
13.00

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Israel - Premier Tech Chris Froome

Petek, 29. 8. 2025, 13.00

1 ura, 19 minut

Britanski kolesarski zvezdnik Chris Froome po nesreči uspešno operiran

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Chris Froome | Chris Froome je štirikrat osvojil Tour (2012, 2013, 2015, 2016). | Foto Reuters

Chris Froome je štirikrat osvojil Tour (2012, 2013, 2015, 2016).

Foto: Reuters

Štirikratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Chris Froome je uspešno prestal operacijo po sredini hudi nesreči na treningu, v kateri si je zlomil več kosti. Njegova ekipa Israel Premier Tech je sporočila, da je poseg v bolnišnici v Toulonu potekal "po načrtih".

Chris Froome
Sportal Chris Froome po hudi nesreči na treningu pristal v bolnišnici

Štiridesetletni Britanec Chris Froome je v nesreči v južni Franciji v sredo utrpel pnevmotoraks, zlom petih reber in zlom ledvenega vretenca. S helikopterjem so ga odpeljali v bolnišnico Toulon.

Froome je dobre volje in hvaležen "za odlično zdravstveno oskrbo" in izraze sočutja in podpore, so zapisali pri njegovi ekipi. Nadaljnje podrobnosti o natančnih okoliščinah nesreče niso znane. Vendar pa po navedbah ekipe v incidentu, ki se je domnevno zgodil v bližini Saint-Raphaela, niso bili udeleženi nobeni drugi kolesarji ali vozila.

Froome sicer živi v Monaku. Britanski zvezdnik je že junija 2019 doživel hudo nesrečo med ogledom trase za kronometer v pripravah na dirko po Franciji. Takrat je s hitrostjo 55 km/h trčil v zid. Utrpel je več zlomov kosti, vključno s hudo poškodbo reber in kolka. Po operaciji je nekaj časa preživel na intenzivni negi. Po nesreči nikoli več ni bil v prejšnji formi.

Sredina nesreča bi zanj lahko pomenila tudi konec kariere, v kateri je štirikrat osvojil Tour (2012, 2013, 2015, 2016). Njegova pogodba z izraelsko ekipo poteče ob koncu sezone.

Israel - Premier Tech Chris Froome
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.