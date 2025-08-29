Petek, 29. 8. 2025, 13.00
1 ura, 19 minut
Britanski kolesarski zvezdnik Chris Froome po nesreči uspešno operiran
Štirikratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Chris Froome je uspešno prestal operacijo po sredini hudi nesreči na treningu, v kateri si je zlomil več kosti. Njegova ekipa Israel Premier Tech je sporočila, da je poseg v bolnišnici v Toulonu potekal "po načrtih".
Štiridesetletni Britanec Chris Froome je v nesreči v južni Franciji v sredo utrpel pnevmotoraks, zlom petih reber in zlom ledvenega vretenca. S helikopterjem so ga odpeljali v bolnišnico Toulon.
We are pleased to report that @chrisfroome's surgery went well and he is in good spirits.— Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) August 29, 2025
Recover well, Froomey! pic.twitter.com/XVTxtmLmRs
Froome je dobre volje in hvaležen "za odlično zdravstveno oskrbo" in izraze sočutja in podpore, so zapisali pri njegovi ekipi. Nadaljnje podrobnosti o natančnih okoliščinah nesreče niso znane. Vendar pa po navedbah ekipe v incidentu, ki se je domnevno zgodil v bližini Saint-Raphaela, niso bili udeleženi nobeni drugi kolesarji ali vozila.
Froome sicer živi v Monaku. Britanski zvezdnik je že junija 2019 doživel hudo nesrečo med ogledom trase za kronometer v pripravah na dirko po Franciji. Takrat je s hitrostjo 55 km/h trčil v zid. Utrpel je več zlomov kosti, vključno s hudo poškodbo reber in kolka. Po operaciji je nekaj časa preživel na intenzivni negi. Po nesreči nikoli več ni bil v prejšnji formi.
Sredina nesreča bi zanj lahko pomenila tudi konec kariere, v kateri je štirikrat osvojil Tour (2012, 2013, 2015, 2016). Njegova pogodba z izraelsko ekipo poteče ob koncu sezone.