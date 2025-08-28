Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

Četrtek,
28. 8. 2025,
15.20

Četrtek, 28. 8. 2025, 15.20

48 minut

Chris Froome

Chris Froome po hudi nesreči na treningu pristal v bolnišnici

S. K.

Chris Froome | Chris Froome je po hudi nesreči na treningu v bolnišnici. | Foto Guliverimage

Chris Froome je po hudi nesreči na treningu v bolnišnici.

Foto: Guliverimage

Britanski kolesarski veteran Chris Froome, štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji, je v sredo na treningu v bližini Saint-Raphaëla na francoski Azurni obali doživel hujšo nesrečo in pristal v bolnišnici. 40-letnika je po nesreči po ostal pri zavesti, zdaj pa je tudi že jasno, kako hude so njegove poškodbe. V bolnišnico v Toulonu so ga odpeljali s helikopterjem, poroča francoski časnik L'Equipe.

Mediji so sprva poročali, da je Frooma na treningu zadel avto, iz njegove ekipe pa so naknadno sporočili, da v nesrečo ni bilo vpleteno nobeno drugo vozilo ali kolesar.

"Chrisa Frooma so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Toulonu po včerajšnji nesreči na treningu. Vanjo ni bilo vpletenih drugih kolesarjev," so sprva zapisali pri Israel - Premier Tech in dodali: "Chris je v stabilnem stanju in ni utrpel poškodb glave. Prvi pregledi so potrdili predrta pljuča, pet zlomljenih reber in zlom vretenca v predelu spodnjega dela hrbta. Za slednjega bo potreboval operacijo."

Nesreča se je zgodila šest leto po njegovem hudem padcu na Kriteriju po Dofineji, po katerem se ni nikoli več vrnil v šampionsko formo. V letih 2013, 2015, 2016 in 2017 je v Nairobiju v Keniji rojeni Britanec zmagal na Dirki po Franciji, zadnjo zmago pa je slavil leta 2018, ko je osvojil še italijanski Giro.

Leta 2019 je na Kriteriju po Dofineji doživel hudo nesrečo, pri padcu utrpel več poškodb in od takrat ni več našel poti na vrh. Največje uspehe je dosegel kot član britanskega moštva Sky, od leta 2021 pa je član ekipe Israel – Premier Tech, s katero mu letos poteče pogodba. V zadnjih mesecih je v več pogovorih namignil na konec športne poti, tudi za spletno stran Bici.pro, za katero je dejal, da si želi po koncu kariere ustvariti kolesarski kamp v Afriki, kjer je zelo dejaven tudi v dobrodelnem pogledu.

