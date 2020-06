Pred protesti: Trg republike v celoti ograjen #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ljubljani in drugih mestih po Sloveniji bodo tudi danes zvečer protesti. Največ ljudi se bo po pričakovanjih zbralo v Ljubljani, tam pa je policija že v celoti ogradila Trg republike pred parlamentom, kjer se petkovi protesti običajno končajo.

V Ljubljani in številnih drugih slovenskih mestih bodo danes že devetič zapored protivladni protesti.

Trg republike je zagrajen

Z varovalno ograjo, ki je protestnikom preprečila, da bi se preveč približali stavbi parlamenta, so policisti v preteklosti zagradili polovico Trga republike pred državnim zborom. Danes pa so zagradili ves trg, zato je dostop nanj onemogočen.

Foto: STA

V petek nekaj napetosti ob varovalni ograji

Pred tednom dni se je po ocenah policije sicer zbralo okoli pet tisoč ljudi, po ocenah organizatorjev pa okoli devet tisoč. Nekaj protestnikov je tudi preskočilo varovalno ograjo, več deset protestnikov pa jo je začelo podirati.

Policija je protestnike pozvala, naj početje prenehajo, ker pa ukazov niso upoštevali, so sedem oseb prijeli in jih pripeljali na policijsko postajo Ljubljana Center, kjer so jim izdali plačilne naloge. Nekaj deset protestnikov se je zato zbralo tudi pred policijsko postajo.