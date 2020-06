Policija ocenjuje, da se je na petkovih protestih proti vladi v prestolnici zbralo okoli 7000 ljudi. Dogodek je večinoma potekal mirno, so pa policisti popisali 30 ljudi. Še 27 pa jih bo dobilo plačilni nalog zaradi kršenja zakona o varstvu reda in miru, ker so prestopili ograjo na Trgu republike in na ograjenem območju brali ustavo.

Policisti so "glede na znane okoliščine in pridobljene informacije o petkovih protestih" gibanje na območju Trga republike omejili z varovalnimi ograjami, ki so jih postavili že čez dan. Ograje so tokrat sicer postavili tako rekoč na celotnem trgu, kar je preprečilo zbiranje na tem mestu in sprožilo slabo voljo in kritike protestnikov, poroča STA.

Že nekaj po 17. uri je po navedbah ljubljanske policijske uprave 27 oseb preskočilo varovalne ograje in se posedlo na sredino trga. Policisti so jih večkrat opozorili, da se nahajajo na območju omejenega gibanja in da se naj z območja odstranijo.

"Osebe zakonitih ukazov policistov niso upoštevale, zato je bilo 16 oseb fizično odstranjenih za ograje, ostale osebe so same zapustile območje omejenega gibanja," so po dogodku sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Ogrado prestopili "v znak protesta"

Protestniki, med katerimi so bili tudi znani kulturniki, so ogrado prestopili, kot so zapisali na družbenih omrežjih, "v znak protesta proti korupciji, policijskemu nasilju in omejevanju svobode izražanja in združevanja". V ograjenem območju so na glas brali ustavo, posebej glasno pa so opozorili na ustavno pravico do mirnega zbiranja in javnih zborovanj.

Na PU Ljubljana so sicer navedli še, da so po odstranitvi oseb pri eni od njih zaznali slabo počutje, zato so takoj zaprosili za reševalno vozilo. Osebo so odpeljali na preventivni zdravniški pregled.

V postopku so ugotovili identiteto 27 oseb, ki so jim izdali plačilni nalog zaradi kršitve 22. člena zakona o varstvu javnega reda in miru, ki govori o neupoštevanju zakonitega ukrepa uradnih oseb oziroma kršenju odločb pristojnega državnega organa, s katero je prepovedan dostop, zadrževanje, snemanje ali fotografiranje na določenem kraju.

Protestniki so jasno izražali svoje nestrinjanje s trenutno vlado. Foto: Bojan Puhek

Protestniki so ponovno izražali nasprotovanje vladi in korupciji. Foto: Bojan Puhek

Predsednik vlade Janez Janša je pred dnevi ob komentiranju protestov uporabil izraz črnosrajčniki, zato je bilo danes precej protestnikov oblečenih v črno. Foto: Bojan Puhek

Protestniki so vladi - z napisi na plakatih - podelili oceno "nezadostno". Foto: Bojan Puhek

Včerajšnji dogodek je večinoma potekal mirno

Pred 19. uro so se protestniki začeli zbirati na Prešernovem trgu in okolici, po navedbah PU pa se jih je zbralo okoli 7000. Nato so organizirano odšli proti Slovenski cesti, ter krožili med ulicami v centru mesta.

"Dogodek je večinoma potekal mirno, so pa policisti zaprli več ulic v okolici z namenom zagotovitve varnosti. Policisti so pri varovanju shoda opravili še 30 postopkov ugotavljanja identitete in trenutno ugotovili še kršitev zakona o javnih zbiranjih in 3 kršitve zakona o osebni izkaznici," so našteli na ljubljanski PU.

Nadaljujejo pa zbiranje obvestil o dogodku in če bodo dodatno zaznali še kakšne druge prekrške ali kazniva dejanja, napovedujejo, da bodo ukrepali v skladu z zakonodajo.

