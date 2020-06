Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so v petek ob 878 testih potrdili 14 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnici je osem ljudi, intenzivno nego pa potrebuje eden, je na Twitterju objavila vlada. Po dve okužbi so odkrili v občinah Ljubljana, Koper, Pivka in Straža.