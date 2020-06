Jelko Kacin: Širjenje virusa je zaskrbljujoče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so v petek ob 878 testih potrdili 14 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnici je osem ljudi, intenzivno nego pa potrebuje eden. Po dve okužbi so odkrili v občinah Ljubljana, Koper, Pivka in Straža.

Iz bolnišnice v petek niso odpustili nobenega bolnika s covid-19, medtem ko so jih doslej odpustili 297. Covid-19 v petek ni zahteval nobene smrtne žrtve, tako da skupno število umrlih s covid-19 ostaja 111.

Kacin: Socialna razdalja je ključna

"Poročilo NIJZ o zaskrbljujočem širjenju COVID-19 po Sloveniji svari. Včerajšnji pozitivni brisi potrjujejo, da ljudje preslabo upoštevajo socialno razdaljo 1,5 m. Ta je ključna za soočanja z virusom. Sekundarne okužbe naj zdrznejo vsakogar, opozorila stroke moramo dosledno upoštevati," je ob objavi zadnjih podatkov na Twitterju opozoril Jelko Kacin.